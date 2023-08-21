طبيب يكشف خطأ في التغذية يحفز السرطان

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كشف الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عن خطأ في النظام الغذائي يحفز الإصابة بالسرطان.

ووفقا للدكتور فيالوف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.

ويقول: "تُمتص البروتينات والدهون والكربوهيدرات بالكامل تقريبا في الأجزاء العليا من الجهاز الهضمي، ولا يبقى في الأمعاء سوى الألياف الغذائية من النباتات".

ويشير الطبيب، لكي تعمل الأمعاء بصورة طبيعية لا بد من وجود الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات فيها. وتشكل اللحوم المقلية الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضروات.

ويحذر الطبيب من أن الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.