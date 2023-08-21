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إنجاز عربي وعقدة وتمرد انتهى بتتويج.. مونديال السيدات الأفضل

21
AUGUST
2023
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انتهت منافسات كأس العالم للسيدات التاسعة في التاريخ، والتي استضافتها أستراليا ونيوزيلاندا، بتتويج منتخب إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ.
وأعلن مونديال السيدات عن بطل جديد، حيث تمتلك سيدات الولايات المتحدة الرقم القياسي للتتويج باللقب العالمي 4 مرات، ثم ألمانيا مرتين، واليابان والنرويج مرة وحيدة، قبل أن تنضم إليهن سيدات إسبانيا.
 
وكشف المونديال عن عدد من الأرقام والأحداث الاستثنائية:
 
توج منتخب إسبانيا باللقب بعد عام من تمرد 15 لاعبة على مدرب المنتخب خورخي فيلدا، بسبب ما وصفوه بـ"أسباب صحية وعاطفية".
 
تضامن الاتحاد الإسباني مع المدرب وهدد اللاعبات بالإيقاف، وانسحبت 12 لاعبة من المشاركة، بينما عادت 3 لاعبات عن قرارهن.
 
حصلت اللاعبة الإسبانية الشابة سلمى بارالويلو على جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، إذ سجلت هدفين في ربع النهائي ونصف النهائي لتقود بلادها للظهور في المباراة النهائية.
 
سلمى بارالويلو صاحبة الأصول من غينيا الإستوائية بدأت حياتها كلاعبة ألعاب قوى، قبل أن تتحول لكرة القدم وتقود فتيات إسبانيا للتتويج ببطولة أوروبا تحت 17 عاما عام 2018.
 
نجحت سيدات إسبانيا بقيادة خورخي فيلدا في الثأر من سيدات إنجلترا، بعد فوز الأخير في ربع نهائي بطولة يورو 2022، والتي توجت بها فتيات الإنجليز.
 
خسرت سيرينا فيغمان مدربة منتخب إنجلترا، النهائي الثاني على التوالي في كأس العالم للسيدات، بعد خسارة اللقب الماضي مع منتخب هولندا عام 2019.
 
نجحت سيدات المغرب في تجاوز دور المجموعات قبل وداع المونديال من دور الـ16 أمام فرنسا برباعية نظيفة، في أول ظهور عربي في تاريخ مونديال السيدات.
 
نجحت كلوي كيلي لاعبة منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي في تسديد ضربة ترجيحية بقوة 111 كم في الساعة، قادت بها منتخب بلادها للتأهل لربع النهائي على حساب نيجيريا، متجاوزة التسديدة الأقوى في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للرجال، كانت بقدم الجزائري سعيد بن رحمة في مرمى كريستال بالاس بسرعة 107.2 كم بالساعة.
 
شهد كأس العالم للسيدات ما يقرب من مليوني متفرج في الملاعب، بالإضافة لنحو ملياري مشاهدة في جميع أنحاء العالم، ليست فقط مشاهدات من البلدان المشاركة، بحسب جاني إنفانتينو، حيث اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النسخة الحالية لمونديال السيدات هي الأفضل في التاريخ.
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