living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 أطعمة فائقة الجودة لنمو شعر صحي

21
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني البعض مع التقدم في العمر، من صعوبة في جعل الشعر ينمو بشكل صحي ومظهر مناسب وبشكل أسرع. إن هناك مجموعة متنوعة من البرامج البحثية القائمة على العلم والتي تبحث في تأثير التغذية على نمو الشعر وتساقطه، بحسب ما نشره موقع Unique Hair Concepts.
 
إن إيجاد التوازن الصحيح للتغذية لتحفيز نمو الشعر هو عملية محددة للغاية. في بعض الأحيان، يكون نقص مغذيات محددة سببًا في اضطرابات نمو شعر الرأس. في أوقات أخرى، يمكن أن تلعب الحالات الطبية أو التعرض البيئي أو حتى الإجهاد دورًا. ولكن تعد التغذية هي لب المشكلة بالنسبة للكثيرين، لذا فإن هناك أطعمة خارقة تساعد على الفوز بأفضل معدل نمو صحي ممكن لشعر الرأس بشكل طبيعي، كما يلي:
 
1. الخضراوات الورقية
توفر الخضراوات الورقية، والداكنة منها بشكل خاص، تغذية مكثفة لخلايا الجسم، بما يشمل الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر. تمتلئ الخضروات بفيتامينات A وC وE وK وعدد كبير من فيتامينات B. تعتبر الخضروات، مثل السبانخ والكرنب، ممتازة لتقوية جهاز المناعة وتحتوي على المعادن التي يحتاجها الشعر للنمو بمعدل أسرع. كما أن هناك طعاما خارقا أيضًا هو سبيرولينا، وهو عبارة عن نوع من الأعشاب البحرية غني بالبيوتين والبروتين والحديد، وهو ما يعد مزيجًا مثاليًا لنمو الشعر.
 
2. البيض
يساعد تناو ل البيض المسلوق أو البيض، الذي يتم طهيه بدون زبدة أو دهون زائدة، على سرعة نمو الشعر الصحي. يحتوي البيض العضوي على البروتينات الهامة التي يحتاجها الجسم وتغذية الخلايا لتعمل بشكل صحيح، مما يُحسن بشكل كبير من القدرة على تعزيز نمو الشعر.
 
3. اللوز العضوي
يعد اللوز، في شكله العضوي أو الخام، مصدرًا رائعًا لتغذية خلايا الجسم. من المعروف أن اللوز الخام يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز نمو الكولاجين في الجسم. ويوفر اللوز نسبة عالية من البروتين من مصدر نباتي، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالدهون الحيوانية.
 
4. حمضيات
إن تناول الموالح والفواكه الحمضية يساعد في الحصول على ما يكفي من فيتامين C في النظام الغذائي. وعندما يتعلق الأمر بنمو الشعر وتطوره، فإن فيتامين C ضروري للغاية.
 
5. الشوفان
يتم إدراج الشوفان كأحد الأطعمة الخارقة التي تعد جيدة للغاية فيما يتعلق بتحسين صحة البشرة والشعر. ينبغي اختيار الحبوب الكاملة أو الشوفان للحصول على هذه الفائدة. يوفر الشوفان فائدة مضادة للالتهابات إلى جانب فيتامينات B والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يعتبر الشوفان أداة ممتازة لطرد السموم من الخلايا، ما يساعد في نهاية المطاف في تقوية البصيلات وبالتالي على نمو الشعر بمعدل أسرع."لقاء سلام" مرتقب بين الملك تشارلز وهاري.. وهذا موعده
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   