راقبوها.. إشارات تدلّ على معاناة الجسم من نقص في الفيتامينات

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دفع نمط الحياة السريع الذي يعيشه الإنسان اليوم بين العمل والمنزل، الكثير من الأشخاص إلى الجوء إلى الخيارات السريعة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يتناولونها.

وعادة ما تكون الأطعمة السريعة خالية من العناصر الغذائية الأساسية، حيث يؤدي الاعتماد عليها بشكل مستمر، الى حدوث نقص في الفيتامينات والمعادن، مما يدفع الجسم الإنسان لإرسال إشارات صامتة يشكو من خلالها معاناته من خلل في عملية تزويده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

مكملات "باباي" الغذائية!

وتقول أخصائية التغذية غنى غلاييني، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه توجد العشرات من العلامات التي تظهر على الجسم، والتي يدرك الإنسان أنها دليل على نقص في الفيتامينات، ولكن في المقابل هناك بعض الإشارات الصامتة التي يظهرها الجسم، والتي قد لا يرى بها الفرد دليلاً على نقص ما يعاني منه جسده والتي هي كالتالي:

الشيب المبكر للشعر: يمكن أن يكون ناتجا عن نقص في الحديد أو في معدن السيلينيوم أو في الفيتامين "د"، حيث يمكن تعويض نقص الحديد من خلال تناول السبانخ واللحوم والبقوليات، كما يمكن تعويض نقص السيلينيوم عبر تناول المكسرات وثمار البحر والبيض، في حين يمكن تزويد الجسم بفيتامين "د" عبر التعرض للشمس، أو تناول مشتقات الحليب المدعمة بفيتامين "د".

ارتفاع ضغط الدم: الذي قد لا يكون سببه مرض في القلب والشرايين، بل نقص ببعض المعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين "د"، حيث يمكن تعويض هذا النقص من خلال تناول أطعمة مثل الموز والليمون والبطاطا والسبانغ الغنية بالبوتاسيوم، والمكسرات والشوكولا والفول والحمص والعدس الغنية بالمغنيسيوم، إضافة إلى تناول مشتقات الحليب الغنية بالكالسيوم، والأسماك الذهنية مثل السالمون الغني بفيتامين "د".

هشاشة الأظافر: وهي إشارة تدل على أن الجسم يعاني من نقص في معدن الحديد أو الزنك، إذ يمكن تناول اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والبقوليات لتعويض نقص الحديد، إضافة إلى تناول ثمار البحر والمكسرات واللحوم الحمراء لتعويض نقص الزنك.

تشنجات العضلات: خلال الليل وخاصة عضلات الساق تدل على نقص في فيتامينات ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، والتي يمكن تعويضها عبر تناول الحبوب الكاملة الكينوا والشوفان والقمح الكامل، وهي أطعمة غنية بالمغنيسيوم، والأفوكادو والبطاطا الحلوة والفاصولياء لتعويض نقص البوتاسيوم، في حين يمكن تناول الأجبان ومشتقات الحليب لتعويض نقص الكالسيوم.

تساقط الشعر: الذي قد يكون إشارة صامتة تدل على معاناة الجسم من نقص في البيوتين والحديد والفيتامين "د"، إذ يمكن تزويد الجسم بالبيوتين الموجود بصفار البيض والمكسرات والفطر، في حين يمكن تعويض نقص الحديد وفيتامين "د" من خلال تناول البقوليات والأسماك الدهنية.

تشقق في زوايا الفم: الذي يدل على نقص في فيتامين "ب 6" الموجود في السبانخ والبطاطا، والجزر والشوفان والديك الرومي والخوخ المجفف والسالمون والتونا والحمص، والعدس.

وتختم غلاييني حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالتشديد على ضرورة اعتماد الأفراد على نظام غذائي صحي ومتوازن، يكفل تزويد الجسم بكل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن، مع ضرورة إدراك الفرد للإشارات التحذيرية التي يرسلها جسمه، ما يمكِّنه من معالجة أي خلل بسرعة.