الكويت ترصد متحور كورونا الجديد!

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أكدت وزارة الصحة الكويتية، يوم الثلاثاء، رصد إصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الصحة الكويتية في بيان على حسابها الرسمي في منصة "إكس" إنها رصدت حالة مصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان وزارة الصحة الكويتية:

• استنادا للمعطيات العلمية الأولية، فإنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

• أكد البيان على "استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد".

• أشارت الوزارة إلى أن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات".

• دعا البيان إلى أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.

ماذا نعرف عن المتحور الجديد؟

• جرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

• يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكنه يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

• أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

• في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.

• طبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.