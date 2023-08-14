زيارة لطبيب أسنان تتسبب في نزيف دماغ نادر لدى مريض!

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انتهت جلسة عادية لخلع أسنان لرجل أسترالي في الستينات من عمره، بذهابه إلى غرفة الطوارئ مصابا بالغثيان والدوار وانحراف الرؤية.

وتم تشخيصه لاحقا باضطراب نادر يتسبب في ذبول الأوعية الدموية في الدماغ.

وعلى الرغم من أنه من المستحيل أن نقول على وجه اليقين أن النزيف وإجراءات الأسنان مرتبطان، فإن معدي دراسة نُشرت مؤخرا يشتبهون في أن الارتفاع الحاد في ضغط الدم كان السبب وراء ما يعرف في اللغة الطبية بالنزيف داخل المخ.

وحتى أثناء وجوده في غرفة الطوارئ، ظل ضغط دم المريض مرتفعا. ومع تحريك عينيه بقوة إلى اليسار، ومشيته المتزعزعة، كان من الواضح أن شيئا ما لم يكن صحيحا تماما في قسم الأعصاب.

وتعتبر السكتة الدماغية من أولى التشخيصات التي يجب استبعادها في مثل هذه الحالات. وكشف فحص عاجل بالأشعة المقطعية على الفور عن نزيف صغير يضغط على الأنسجة في النصف الأيسر السفلي من دماغ المريض.

ونظرا لكونها من الأعضاء الحيوية، فإن الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ لا تميل ببساطة إلى التسرب بشكل طوعي. وفي الواقع، إنها مهيأة جيدا لإبعاد جميع المواد باستثناء المواد الأساسية عن الخلايا العصبية الحساسة والخلايا الداعمة لها.

لذا فإن تحديد سبب النزيف داخل المخ يصبح مسألة ذات أولوية قصوى. واشتُبه مؤخرا بإصابته بمرض باركنسون، لذلك خضع المريض لفحص مقطعي بسيط قبل ستة أسابيع فقط.

ولم تكن هناك علامات واضحة للقلق فيما يتعلق بالأوعية الدموية، على الرغم من وجود علامات مهمة لشيء يسمى مرض المادة البيضاء - إشارة عامة إلى تلف الخلايا البيضاء الداعمة للدماغ بسبب انخفاض تدفق الدم.

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على نظرة أكثر تفصيلا، رسم الفريق الطبي خريطة للمناطق وأنواع أنسجة المخ المصابة. مرة أخرى، ألمحت المناطق الموضعية لمرض المادة البيضاء إلى أمراض أعمق ومزمنة.

ويصف اختصار CADASIL - للاعتلال الشرياني الدماغي السائد مع احتشاءات تحت القشرية واعتلال بيضاء الدماغ - حالة طبية نادرة تؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الصغيرة، وخاصة تلك التي تنسج طريقها عبر مادة الدماغ.

ويُعتقد أن هذه الحالة تؤثر على ما لا يقل عن 2 من كل 100000 شخص، وعادة ما يتم إغفالها أو تشخيصها بشكل خاطئ، ما يجعل من الصعب معرفة مدى شيوعها على وجه اليقين.

وبفضل الترميز الجيني المتحور لبروتينات المستقبلات الخاصة، تموت العضلات المحيطة بالأوعية الدموية قبل الأوان، ما يضعف الشعيرات الدموية إلى درجة الانسداد. والنتيجة النهائية هي عادة اعتلال بيضاء الدماغ، أو موت المادة البيضاء في الدماغ.

وعلى الرغم من تعافيه من هذا النزيف خلال الأشهر القليلة التالية، فقد وُصف له الأسبرين للحفاظ على تدفق الدم بسهولة أكبر، ودواء للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

وقد يكون الانسداد شائعا في مرضى CADASIL، لكن النزيف ليس كذلك، على الأقل مقارنة بالتشوهات الأخرى المسببة للسكتة الدماغية. في الواقع، دراسة الحالة هذه هي الأولى التي تصف نزيفا في المخ لدى مريض أسنان مع CADASIL.

وتذكر الأدبيات الطبية ثلاث حالات أخرى فقط لأي شخص يعاني من نزيف داخل المخ أثناء جلوسه على كرسي طبيب الأسنان. وظهرت إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها منذ أكثر من 30 عاما عن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من خراج مؤلم، والتي لسوء الحظ لم تنجو من نزيف دماغي كبير.

وقد تؤدي الإصابة بأمراض اللثة على مدى عدد من السنوات إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 70%. وبالمثل، قد يؤدي سوء نظافة الفم إلى تقليص مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

نشر هذا البحث في مجلة BMJ Case Reports.