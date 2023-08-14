living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مضاعفات تحت التخدير... تحذيرات جديدة بشأن أدوية إنقاص الوزن

14
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذَّر أطباء من أن تناول أدوية معينة لفقدان الوزن قد يهدد حياة المرضى، إذا احتاجوا إلى جراحة تتطلب معدة فارغة للتخدير. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير اليوم (الأحد) عن بعض أطباء التخدير في الولايات المتحدة وكندا، أنهم رأوا أعداداً متزايدة من المرضى الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن الرائجة في تلك البلدان، وأشهرها «ويغوفي»، و «أوزيمبك» استنشقوا الطعام والسوائل في رئتيهم خلال التخدير؛ لأن بطونهم كانت لا تزال ممتلئة، حتى بعد اتباع التعليمات القياسية للتوقف عن تناول الطعام لمدة 6- 8 ساعات قبل العملية.

ويقول الدكتور أيون هوباي، طبيب التخدير في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، إن أدوية فقدان الوزن يمكن أن تبطئ عملية الهضم، لدرجة أنها تعرض المرضى لخطر متزايد من مشكلة «الشفط الرئوي»، التي يمكن أن تسبب تلفاً خطيراً في الرئة والتهابات قد تؤدي إلى الموت. ويتابع هوباي الذي كان من بين أول من أشار إلى هذه المشكلة: «هذا نوع خطير من المضاعفات المحتملة التي يجب أن يعرفها كل من يتناول هذا الدواء».

وتمت كتابة ما يقرب من 6 ملايين وصفة طبية (روشتة) لفئة الأدوية التي تشمل «ويغوفي»، و«أوزيمبك» بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) في الولايات المتحدة، للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، وفقاً لشركة «Komodo Health» (كومودو هيلث)، وهي شركة تكنولوجيا للرعاية الصحية.

وتعمل هذه الأدوية على إنقاص الوزن عن طريق محاكاة أفعال الهرمونات الموجودة في الأمعاء بشكل أساسي، والتي تبدأ بعد تناول الطعام. وتستهدف هذه الأدوية الإشارات بين الأمعاء والدماغ التي تتحكم في الشهية والشعور بالامتلاء، ومن خلال إبطاء سرعة إفراغ المعدة.

وفي يونيو (حزيران)، أصدرت الجمعية الأميركية لأطباء التخدير إرشادات تنصح المرضى بعدم تناول أدوية إنقاص الوزن في يوم الجراحة، وتأجيل الحقن الأسبوعية لمدة أسبوع قبل أي إجراءات تخدير.

وأفادت «أسوشييتد برس» بأنه ليس من الواضح عدد المرضى الذين يتناولون الأدوية لمعالجة للسمنة، والذين قد يتأثرون بهذه المشكلة. ولكن نظراً لأن العواقب قد تكون وخيمة للغاية، قرر هوباي ومجموعة من الزملاء التحدث علانية. وكتبوا في المجلة الكندية للتخدير، ودعوا إلى إيقاف الدواء لفترة أطول، نحو 3 أسابيع قبل التخدير.

من بين التقارير العديدة التي توضح بالتفصيل مشكلات خطيرة محتملة، كان أحد مرضى هوباي، رجل يبلغ من العمر 42 عاماً في بوسطن، بدأ مؤخراً في تناول «ويغوفي»، واضطر إلى إدخال أنبوب إلى الحلق، وعانى من فشل في الجهاز التنفسي مما وضعه في العناية المركزة. كان يستنشق طعاماً بقي في بطنه رغم صيامه 18 ساعة. وفي تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا، صامت امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً، تتناول جرعة منخفضة من عقار «أوزيمبك» لمدة 10 ساعات قبل إجراء جراحة علاج البدانة في الخريف الماضي. وقال التقرير إنه تم وقف العملية لأن الطعام الصلب بقي في معدتها، وكانت معرضة بشدة للخطر.

وقالت الدكتورة إليسا لوند، اختصاصية التخدير في جامعة نورث كارولاينا في «تشابل هيل» للطب، إن الأطباء شهدوا عشرات الحالات المماثلة مع ازدياد استخدام دواء إنقاص الوزن، وتابعت: «لقد زاد بشكل كبير».

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتسبب إيقاف أدوية إنقاص الوزن لمدة 3 أسابيع في حدوث مشكلات أيضاً، وفي هذا الإطار يقول هوباي إن مرضى السكري سيحتاجون إلى طريقة أخرى للسيطرة على نسبة السكر في الدم، والذين يسعون إلى إنقاص الوزن قد يستعيدون بعضاً منه، ويقترح الطبيب أن الأشخاص الذين يستخدمون «ويغوفي» والأدوية المماثلة أن يخبروا أطباءهم قبل التخدير ويناقشون المخاطر والفوائد. وقال: «إذا كنت تتناول هذا الدواء وتحتاج إلى عملية جراحية، فستحتاج إلى بعض الاحتياطات الإضافية».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   