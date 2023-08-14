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بسبب «كورونا»... ساقا رجل تتحولان للون الأزرق بعد 10 دقائق من الوقوف

14
AUGUST
2023
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يعاني رجل بريطاني من حالة نادرة تتمثل في تحول ساقيه إلى اللون الأزرق بعد 10 دقائق من الوقوف، وذلك بسبب إصابته بـ«كورونا طويل الأمد».

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد أصيب المريض، البالغ من العمر 33 عاماً، بحالة تسمى داء الازرقاق، تتمثل في نقص أو نفاد الأكسجين من الدم، ليصبح الدم ذا لون أزرق بدلاً من اللون الأحمر، عقب إصابته بفيروس «كورونا» مباشرة.

ويقول المريض إن ساقيه تبدآن في الاحمرار بعد دقيقة واحدة من الوقوف، قبل تحولهما للون الأزرق بعد 10 دقائق حيث تصبحان عروقهما أكثر بروزاً.

وبعد دقيقتين من الجلوس أو الاستلقاء تعود الساقان لطبيعتهما.

علاوة على ذلك، تم تشخيص المريض بمتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الانتصابي (POTS)، التي تسبب زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب عند الوقوف.

وتم وصف حالة الرجل بالتفصيل في بحث جديد نُشر في مجلة «لانسيت».

وقال مؤلف البحث، الدكتور مانوغ سيفان، من جامعة ليدز، إنه من المهم رفع مستوى الوعي بأن داء الازرقاق من الآثار الجانبية المحتملة لـ«كورونا طويل الأمد».

وأضاف: «المرضى الذين يعانون من هذا العرض قد لا يدركون أنه يمكن أن يكون ناتجاً عن إصابتهم بـ(كورونا)، وقد يشعرون بالقلق إزاءه. وبالمثل، قد لا يكون الأطباء على دراية بالصلة بين داء الازرقاق و(كورونا طويل الأمد)».

وتعرف المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «كوفيد طويل الأمد» على أنه المعاناة من مشكلات صحية جديدة أو عائدة أو مستمرة بعد أكثر من 4 أسابيع من ظهور العدوى الأولية. وفقاً لبحث أجرته الوكالة الصحية، فإن واحداً من كل 5 ناجين من الفيروس تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، وواحد من كل أربعة ناجين من 65 عاماً أو أكثر يعانون من مشكلة صحية مستمرة قد تعزى إلى عدوى «كورونا». وارتبطت الحالة بأكثر من 200 علامة وأعراض و50 حالة صحية.

الشرق الأوسط
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