طبيب يحذر من الوذمة: أمراض خطيرة وراءها

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حذر طبيب جراح روسي من أن الوذمة قد تكون ناجمة عن إصابة الكبد والكلى.



وأوضح الدكتور أليكسي بيزروكافي أن «الوذمة حالة تتراكم فيها السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة. وبالإضافة إلى أنها تسبب إزعاجا جسديا ونفسيا فقد تكون علامة على وجود مشكلات في الجسم يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها».

ويفيد الجراح بأن «أعراض الوذمة هي تورم الأنسجة الذي قد يلاحظ على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو البطن. وعادة ما يصبح الجلد في موقع التورم شاحبا أو محمرّا، وعند الضغط على المنطقة المتورمة يبقى أثر في المكان. وأن من أسباب الوذمة زيادة الشعور بالتعب وضيق التنفس وزيادة الضغط أو ألم في الساقين». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن موقع «غازيتا رو» المحلي.

كما اشار الطبيب الى ان «التورم غالبا ما يحدث في الساقين والكاحلين واليدين والوجه. وان أسباب ذلك عديدة؛ ومن بين الأسباب (غير الضارة) البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة وتناول الأطعمة المالحة ومتلازمة ما قبل الحيض والحمل وتناول أنواع معينة من الأدوية». لكنه يحذر من أنه «أحيانا يمكن ان تكون الوذمة علامة على حالة مرضية خطيرة؛ مثل قصور القلب الاحتقاني وتلف الكبد والقصور الكلوي وتخثر الدم والنقص الحاد في البروتين وضعف أو تلف الأوردة في الأطراف السفلى». وقال إنه للتخلص من هذه المشكلة «يجب شرب كمية كافية من الماء والحد من تناول الأطعمة المالحة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أو المكوث فترة طويلة في مكان حار وجاف والحفاظ على وزن مثالي».

وخلص بيزروكافي الى القول «بالطبع، قد يشكل العلاج الذاتي خطورة على حياة الشخص. لذلك قبل استخدام أي وسيلة للتخلص من الوذمة، يجب استشارة الطبيب الذي يمكنه تحديد السبب الفعلي لها؛ وعلى ضوء ذلك يصف العلاج المناسب. وأن هناك طرقا مختلفة للتخلص من الوذمة، من بينها تغيير نمط الحياة بحيث يتضمن المزيد من الحركة والنشاط البدني وممارسة تمارين منتظمة للساقين والذراعين تساعد على تنشيط نظام التصريف الليمفاوي».