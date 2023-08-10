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كم عدد الخطوات التي يجب أن تمشيها يومياً للتمتع بصحة جيدة؟

10
AUGUST
2023
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طوال السنوات الماضية، نصح الباحثون والخبراء بضرورة المشي 10 آلاف خطوة يوميا للحفاظ على اللياقة والصحة، وهو الرقم الذي قالت دراسة جديدة إنه مبالغ فيه، مشيرة إلى أن المشي أقل من 5000 خطوة في اليوم قد يكون كافيا لتحقيق النتائج الصحية المنشودة.

ووفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد فحص الباحثون بيانات أكثر من 226 ألف شخص حول العالم، ووجدوا أن المشي 4000 خطوة فقط يمكن أن يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة لأي سبب.

علاوة على ذلك، فقد أكد الفريق أن السير لما يزيد قليلاً عن 2300 خطوة يكفي لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

لكن رغم ذلك، فقد أكد الباحثون أنه كلما قام الأشخاص بنشاط أكبر وقاموا بالمشي لعدد خطوات أكبر، حققوا المزيد من الفوائد الصحية.

وأوضحوا قائلين: «كل 1000 خطوة إضافية بعد الـ4000 خطوة الأولى تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 15في المائة».

وأشار الفريق التابع لجامعة لودز الطبية في بولندا وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، إلى أن مزايا المشي تنطبق على جميع الأجناس والأعمار، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

ومع ذلك، لوحظت أكبر الفوائد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور ماسيج باناخ، من جامعة لودز: «تؤكد نتائجنا أن التغييرات في نمط الحياة، وأهمها النشاط البدني وممارسة الرياضة، تقوم بدور فعال في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وإطالة العمر».

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن النشاط البدني غير الكافي مسؤول عن 3.2 مليون حالة وفاة كل عام.

الشرق الأوسط
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