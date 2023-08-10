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طبيب: العمل بوضعية الجلوس لفترة طويلة يهدد بحدوث جلطة

10
AUGUST
2023
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حذر الأستاذ بكلية الطب بجامعة موسكو التربوية البروفيسور دميتري بيريزوفسكي من إن العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر في وضعية الجلوس يهدد بحدوث جلطة قد تؤدي الى الموت. موضحا «ان التخثر عملية مرضية متعددة العوامل. وقد حدد الطبيب رودولف فيرشو في القرن التاسع عشر ثلاثة أسباب تؤدي إلى تجلط الدم. هي ركود الدم أي توقف تدفقه وبطء تدفقه في الأوردة واضطراب عملية تخثر الدم نفسه. وقد ورثنا من أسلافنا البعيدين نظام تخثر دم أقوى بكثير من نظام منعه». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن صحيفة «إزفيستيا» المحلية.

وأشار البروفيسور، إلى ان الأوعية الدموية للشخص الذي يكون في وضعية الجلوس لفترة طويلة تتعرض لضغط كبير، ما يؤدي إلى ركود الدم أو تدفقه ببطء ويزيد من خطر تجلطه. وهناك ما يسمى «تخثر دم المسافر»؛ الذي يحدث عندما يكون الشخص في وضعية الجلوس على متن طائرة لفترة طويلة 7-8 ساعات مثلا.

وبيّن البروفيسور الروسي «قد تحصل جلطة في الأطراف السفلى. وقد تنفصل هذه الجلطة وتصل عبر الدورة الدموية الجهازية إلى تجويف القلب ومن هناك إلى أوعية الدورة الدموية الصغيرة ويموت الشخص».

ووفقا له، فان للعامل الوراثي أهمية كبيرة لأنه يزيد من خطر تجلط الدم، والجينات المسببة لتخثر الدم هي FII وFV ووجود هذه الطفرات يزيد من تكون الجلطة عندما يكون هناك أحد العوامل الخارجية المساعدة مثل الجلوس فترة طويلة.

وفي هذا الاطار، نوّه بيريزوفسكي بأن الرياضيين الإلكترونيين وعموما جميع العاملين في مجال العمل الفكري غالبا ما يشربون الكثير من القهوة لتحسين التركيز والانتباه. قائلا «ترفع القهوة مستوى حمض الهوموسيستين الأميني. وارتفاع تركيز هذا الحمض الأميني في بلازما الدم له تأثير ضار للغاية على خلايا طبقة بطانة جدران الأوعية الدموية، التي لديها وظيفة فريدة؛ هي انتاج المواد المحفزة للتخثر وكذلك مضادات التخثر. لكن الهوموسيستين يعزز فقط خصائص التخثر في خلايا البطانة».

ويوصي الطبيب جميع العاملين في وضعية الجلوس بتناول حمض الفوليك الموجود في النباتات الخضراء كالبصل والبقدونس والشبت وغيرها. مشددا «أجلسوا أقل واشربوا قهوة أقل ما لا يزيد عن كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم. ومارسوا التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق كل ساعة خلال العمل. ويجب المشي أكثر. المشي وليس الوقوف على القدمين».

الشرق الأوسط
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