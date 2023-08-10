4 مجموعات من الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بالسكري

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كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أنه يمكن تقسيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بداء السكري إلى أربع مجموعات «تضم الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 45 عاما ونشاطهم البدني منخفض؛ والنساء خلال فترة الحمل اللاتي أصبن بسكري الحمل ولديهن ميل إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. كما انه يجب أن يحذر الأشخاص الذين بين أقاربهم المقربين من كان أو لا يزال يعاني من داء السكري. بالإضافة الى مؤشر كتلة الجسم الأعلى من 25 كغم متر مربع هو سبب للقلق أيضا». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن موقع «غازيتا رو» المحلي.

وتوضح الأخصائية الروسية «يمكن أن تشير الحكة في الغشاء المخاطي للجهاز التناسلي النسائي إلى داء السكري؛ فغالبا ما تشعر النساء بالقلق من تهيج الأغشية المخاطية، لذلك يلجأن إلى طبيب الأمراض النسائية، الذي بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة يؤكد على ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم. كما يمكن أن تكون حكة الجلد من أعراض مرض السكري». مضيفة «قد يشير التعب المزمن والعطش المستمر وكثرة التبول والوذمة وزيادة الوزن أو فقدان الوزن دون تغير في النظام الغذائي إلى مقدمات الإصابة بداء السكري. وهذه أسباب تدعو للتفكير بالأمر».

ولتجنب تطور المرض توصي الطبيبة بممارسة النشاط البدني والاهتمام بالتغذية والنوم الجيد ومراقبة مستوى الغلوكوز في الدم.