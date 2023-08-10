دراسة: بروتين «مثبط ورم شهير» له دور بارز بإصلاح الأنسجة

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وجد باحثون بجامعة ستانفورد، أن بروتين p53، وهو مثبط معروف للأورام، يمنع السرطان عن طريق تسهيل إصلاح أنسجة الرئة بعد التلف.

فقد توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في طب ستانفورد، أن بروتينًا مشهورًا بين العلماء والأطباء لقدرته على قمع تطور العديد من أنواع الأورام قد يكون وسيلة لمكافحة السرطان.

وأشارت الدراسة، التي أجريت على فئران معملية، إلى أن البروتين p53، تطور بدلاً من ذلك لتعزيز إصلاح الأنسجة والخلايا بعد الإصابة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت الدكتورة لورا أتاردي أستاذة علاج الأورام بالإشعاع وعلم الوراثة «هذا قلب ما اعتقدنا أننا نعرفه عن p53 رأساً على عقب». مضيفة «نحن بحاجة إلى اعتبار أن دور البروتين p53 كمثبط للورم قد يكون ثانويًا لدور أكثر أساسية في إصلاح الأضرار التي لحقت بالأنسجة»، وذلك وفق ما نشر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

وتابعت أتاردي المؤلفة الرئيسية للبحث الذي نُشر في 19 يوليو(تموز) بمجلة «نيتشر» العلمية المرموقة، ان الدراسة وجدت أن البروتين p53 ينسق انتقال نوع واحد من خلايا الرئة إلى نوع آخر من الخلايا؛ وهو تحول حاسم يحدث عندما تتلف أنسجة الرئة؛ فبدون الدفع المفيد لـ p53، تكون الخلية الانتقالية عالقة في مرحلة وسيطة خطيرة متحررة من قيود النمو الطبيعي.

وحسب أتاردي «من الواضح أن هذه الخلايا ليست جيدة؛ في السرطانات تغذي تطور الورم وفي أمراض أخرى تساهم في تلف الأنسجة».

إن اكتشاف أن البروتين p53 ضروري لإصلاح الرئة بعد الإصابة هو أمر مثير للدهشة لأن البروتين له صفة معروفة في بيولوجيا السرطان. فهو يُعرف منذ عقود بين الأوساط العلمية بأنه «حارس الجينوم»، فهو يراقب الحمض النووي بحثًا عن التلف الذي قد يؤدي إلى حدوث طفرات مسببة للسرطان. فعندما يستشعر وجود مشكلة، فإنه ينشط البروتينات الأخرى التي يمكنها إصلاح الحمض النووي. وإذا لم تنجح الإصلاحات، فإن p53 يمنع الخلية من الانقسام ويؤدي إلى موتها.

وينعكس دوره الحاسم في قمع الورم في حقيقة أنه الجين الأكثر شيوعًا في السرطانات البشرية.

وبالرغم من أن محاولات تطوير علاجات دوائية جديدة تعتمد على وظيفة البروتين p53 لم تنجح إلى حد كبير، إلّا ان نتائج الباحثين تشير إلى أن الوقاية من السرطان قد تكون مجرد أثر جانبي للدور الحقيقي لـ p53 كمنظم رئيسي لإصلاح الأنسجة. وفي هذا الاطار، درس كايزر وأتاردي وزملاؤهما الفئران المختبرية المصممة هندسيًا لتطوير سرطانات الرئة الشبيهة جدًا بالنوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة لدى البشر. ويُعد هذا النوع من سرطان الرئة، المسمى بسرطان الرئة الغدي، السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم؛ فحوالى نصف الأورام الغدية في الرئة لها طفرات في p53؛ وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه السرطانات من سوء التشخيص.

تنشأ الأورام السرطانية الرئوية من نوع من الخلايا يسمى AT2 تقع في الأكياس الدقيقة التي تتبادل الأكسجين لثاني أكسيد الكربون في الرئة. فتفرز خلايا AT2 المواد الخافضة للتوتر السطحي التي تمنع الكيس من الانهيار، نوعا آخر من الخلايا في الأكياس يسمى خلايا AT1 يسهل تبادل الغازات الذي يبقينا على قيد الحياة مع كل نفس. وعندما تتلف أكياس الرئة، مثل التعرض للمواد الكيميائية، تنقسم خلايا AT2 لإنتاج المزيد من خلايا AT2. فتنتقل بعض خلايا AT2 أيضًا أو تتمايز إلى خلايا AT1 لإصلاح الضرر.

وقد درس كايزر وأتاردي وزملاؤهما ثلاث مجموعات من الفئران. كانت لدى إحداها نسخة عادية أو من النوع البري من البروتين p53. وكانت أخرى غير قادرة على صنع p53 على الإطلاق؛ والثالثة كانت تحتوي على نسخة متحولة من p53؛ وقد أظهرت دراسات أتاردي السابقة أنه، للمفارقة، كان أفضل في كبح تطور سرطانات البنكرياس من البروتين من النوع البري. فلقد صاغوا المتحول p53 مثبطًا فائقًا للورم. ووجدوا أن الفئران التي لا تحتوي على p53 طورت أورامًا أكبر وأكبر في الرئة عندما تم تحفيز البروتين المرتبط بالسرطان مقارنة بالفئران من النوع البري 53، في حين أن الحيوانات المصابة بقمع الورم الفائق طورت أورامًا أقل وأصغر من أي من المجموعتين الأخريين. وعندما قارن الباحثون الجينات التي تم تنشيطها في كل مجموعة من الحيوانات، وجدوا أن النوع البري p53 عزز التعبير عن الجينات المشاركة في نمو الرئة وفي تمايز خلايا AT2 إلى خلايا AT1. وكان مثبط الورم الفائق أفضل من النوع البري في تحفيز التعبير عن هذه الجينات.

ينشط p53 الجينات التي ترعى خلايا AT2 الانتقالية بسرعة عبر الغرفة الخضراء؛ كما أنه يضمن حدوث انتقالها إلى خلايا AT1 بسلاسة وبدون وقت حتى تبرد كعوبها وتصبح مثيرة للمشاكل. والنتيجة ليست مفاجئة فحسب؛ إنها تقترح أيضًا خيارات علاجية جديدة.

وتؤكد أتاري «هذا برنامج تمايز محدد حقًا يحفزه البروتين p53، ويعطي بعض الأدلة حول الأساليب السريرية الجديدة لسرطان الرئة. فإذا تمكنا من العثور على علاج من شأنه أن يدفع هذه الخلايا الانتقالية العدوانية إلى مصير خلية AT1، فقد نمنعها من التراكم وربما تطوير مقاومة الأدوية».

ويتوق الباحثون إلى البناء على هذه الدراسة ومعرفة المزيد حول كيفية تأثير البروتين p53 على تجديد الأنسجة بعد الإصابة.

وتخلص اتاري الى القول «بالإضافة إلى الطرق الأخرى التي قد تؤثر على توازن أنواع الخلايا أو التوازن خلال عمر الكائن الحي نريد حقًا أن نفهم على نطاق أوسع مدى أهمية البروتين p53 في التوازن الطبيعي لخلايا الرئة مع تقدم الأشخاص في العمر، أو عندما يتعافون من تلف الرئة بسبب العدوى بفيروسات مثل SARS-CoV-2 أو أمراض مثل التليف الرئوي».