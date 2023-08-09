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الأكثر انتشارا بأميركا.. متحور فرعي جديد لكورونا يثير القلق

9
AUGUST
2023
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يواصل فيروس كورونا الانتشار. عالميا، تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، يثير قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم متحور فرعي جديد، يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ما يجب معرفته:

يعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم.
يمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى أميركا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
لا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة.
تشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع.
قالت منظمة الصحة العالمية إن "EG.5 يخضع حاليا للمراقبة".
من جهتهم، أشار خبراء الصحة إلى أنه ما يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف.
من جهته، وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، "EG.5" بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة مع نظرائه.

وأبرز أنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنها أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

 

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