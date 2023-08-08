خبيرة تغذية تكشف فوائد الشوفان

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أعلنت الدكتورة فاسيليسا بونوماريوفا خبيرة التغذية الروسية، أنه لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يجب زيادة كمية الألياف الغذائية في النظام الغذائي اليومي إلى 30 غرام.



ووفقا لها، تزيد الألياف الغذائية الذائبة من كمية الطعام وتساعد على انتظامه وتحسن عمل الأمعاء وبفضل ذلك تزيل السموم من الكبد، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون متعلقا بتسمم الكبد، لأن هذه المادة الدهنية يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد.

وتشير الطبيبة، إلى أن الشعير والأرز البني والبروكلي والملفوف والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مواد غنية بالألياف الغذائية. ولكنها مع ذلك تنصح بتناول الشوفان من أجل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه أيضا يحتوي على بيتا غلوكان، الذي هو نوع من الألياف أيضا.

وتقول: "يكفي تناول 60 غراما من نخالة الشوفان في اليوم لتخفيض مستوى البروتين الدهني المنخفض الكثافة "الكوليسترول الضار" ودهون الدم لأنها تحتوي على بيتا غلوكان".

ووفقا لها، كلما كان مستوى معالجة حبوب الشوفان منخفضا، كلما تكون نسبة بيتا-غلوكان فيها أعلى. وتشير إلى أن فطر شيتاكي وفطر مايتاكي ينسبان إلى المواد الغنية بالمواد المفيدة وتحتوى على بيتا-غلوكان.