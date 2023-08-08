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الاكتئاب والقلق لا يرتبطان بزيادة الإصابة بالسرطان

8
AUGUST
2023
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كان هناك اعتقاد شائع بأن الاكتئاب والقلق يزيدان من خطر إصابة الشخص بالسرطان؛ بيد أن تحليلاً جديداً لنتائج عدد كبير من الدراسات أجري في هولندا والمملكة المتحدة والنرويج وكندا، وجد أن الاكتئاب والقلق ليسا مرتبطين بمخاطر أعلى لمعظم أنواع السرطان بين هؤلاء السكان.

التحليل الذي أُعلن عنه، الاثنين، نُشرت نتائجه في دورية «كانسر» الطبية، وهي مجلة محكّمة تابعة لجمعية السرطان الأميركية.

ويشتبه الخبراء في أنّ الاكتئاب والقلق قد يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان، من خلال التأثير على السلوكيات المتعلقة بصحة الشخص، أو من خلال وجود مؤثرات بيولوجية ومناعية على الجسم تدعم عمليات تطور الأورام السرطانية.

وكان بعض الأبحاث السابقة قد دعم وجود ارتباط بين الاكتئاب والقلق وحدوث السرطان، في حين لم يجد عدد كبير من دراسات أخرى أي ارتباطات أو عوامل صحية وسلوكية جرى تجاهلها في هذا الإطار.

لتوفير رؤى إضافية ثاقبة، فحصت لونيكيه فان تويل، الحاصلة على الدكتوراه من المركز الطبي الجامعي «غرونينغن» في هولندا، وزملاؤها، بيانات صادرة عن اتحاد العوامل النفسية والاجتماعية الدولية، وحالات الإصابة بالسرطان، والتي تتضمن معلومات من 18 مجموعة دراسية تضم أكثر من 300 ألف من البالغين من هولندا والمملكة المتحدة والنرويج وكندا.

ولم يجد الفريق أي ارتباط بين الاكتئاب أو القلق وإصابات سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم، والسرطانات المرتبطة بتعاطي الكحول بشكل عام، خلال متابعة تصل إلى 26 عاماً. لكن رُبط وجود الاكتئاب أو القلق بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والسرطانات المرتبطة بالتدخين بنسبة 6 في المائة، إلا أنه جرى التقليل من هذا الخطر بشكل كبير، بعد تعديل عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك التدخين وتعاطي الكحول ومؤشر كتلة الجسم.

ويدعم هذا التحليل أهمية معالجة تدخين التبغ، والسلوكيات غير الصحية الأخرى، بما في ذلك تلك التي قد تتطور نتيجة الإصابة بالقلق أو الاكتئاب. تقول فان تويغل في حديث نُشر، الاثنين، على موقع المركز الطبي الجامعي «غرونينغن»: «قد تكون نتائجنا مصدر ارتياح لكثير من مرضى السرطان الذين يعتقدون أن تشخيصهم يُعزى إلى الإصابة بالقلق أو الاكتئاب في السابق». وأضافت: «ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف يرتبط الاكتئاب والقلق والسلوكيات غير الصحية بسرطان الرئة تحديداً».

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