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تناول الكثير من السكر قد يزيد مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

8
AUGUST
2023
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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الكثير من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

وتعتبر حصوات الكلى شائعة، ويمكن أن تكون الإصابة بها مؤلمة للغاية، بل يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تتطلب دخول المستشفى وحتى الجراحة. وقد تلعب عوامل نمط الحياة والنظام الغذائي دورا كبيرا في هذا الأمر.

ووفقا لشبكة «سي بي إس نيوز»، فقد بحثت الدراسة الجديدة العلاقة المحتملة بين تناول الكثير من السكر والإصابة بحصوات الكلى.

وأجريت الدراسة على أكثر من 28 ألفا من الرجال والنساء البالغين في الولايات المتحدة، بين عامي 2007 و 2018، حيث نظر الباحثون في البيانات الخاصة بمدخولهم اليومي من السكر، وما إذا كانت هناك علاقة بين هذا الأمر وبين إصابتهم بحصوات الكلى.

وفحص الباحثون أيضًا عوامل مثل الجنس والعمر والعرق ومؤشر كتلة الجسم والتاريخ الطبي، لمعرفة ما إذا كان أي من هذه العوامل قد يلعب دورا في تطوير حصوات الكلى.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين استهلكوا كمية كبيرة من السكر لديهم احتمالات أعلى بنسبة 39 في المائة للإصابة بحصوات الكلى مقارنة بأولئك الذين استهلكوا كميات أقل.

وأشار فريق الدراسة إلى أن السكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والسمنة وارتفاع مستويات الكالسيوم في البول، وكلها عوامل تزيد من فرص تكون حصوات الكلى.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميا للنساء و9 ملاعق صغيرة للرجال.

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