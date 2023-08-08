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ماذا نعرف عن (إيريس) متحور «كوفيد - 19» الجديد الذي ينتشر سريعاً في بريطانيا وأميركا؟

8
AUGUST
2023
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قال موقع «فوربس»: إن منظمة الصحة العالمية تراقب انتشار المتحور الجديد لـ«كوفيد - 19» (إيريس) الذي يعدّ مثالاً آخر على كيفية استمرار تحور الفيروس، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يحاولون تجاهل حقيقة أن الفيروس لا يزال يمثل تهديداً، وأضاف الموقع أن «إيريس» ليس اسماً رسمياً بأي حال من الأحوال.

وتابع أن «إيريس» لا يبدو أن له أعراضاً مختلفة أو أكثر أو أكثر حدة لـ«كوفيد - 19»، ويبدو أنه أكثر قابلية للانتقال إلى حد ما من المتغيرات السابقة.

وقدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أنه ابتداءً من 20 يوليو (تموز)، كان المتحور السبب في 14.55 في المائة من جميع حالات «كوفيد» وينمو بمعدل 20.51 في المائة أسبوعياً في المملكة المتحدة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه الآن النوع الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.

و أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن حالات دخول إلى المستشفيات ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو. كما زاد وجود الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

الشرق الأوسط
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