living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف صلة بين الخلايا المناعية المعوية والغلوكوما

7
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجد فريق من علماء الطب بجامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين، بالتعاون مع زميل من الجامعة الطبية العسكرية وآخر من مستشفى لوتشو لصحة الأم والطفل، ارتباطًا بين الخلايا المناعية في القناة الهضمية والأضرار التي لحقت بالجهاز الهضمي بشبكية العين بسبب الغلوكوما.

وفي دراستهم، التي نُشرت بمجلة «Science Translational Medicine»، قامت المجموعة بتحليل سلوك خلايا CD4 + T وبروتين إنتغرين β7.

ويعتبر الغلوكوما أحد الأسباب الرئيسية للعمى وليس له علاج، على الرغم من وجود علاجات تبطئ الضرر الذي يمكن أن يسببه؛ وهي حالة تتلف فيها الخلايا العقدية في شبكية العين والعصب البصري. إذ تعمل معظم العلاجات على خفض الضغط داخل مقلة العين؛ وذلك وفق ما ذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

جدير بالذكر، أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الخلايا التائية من المحتمل أن تكون متورطة في الضرر الناجم عن الغلوكوما. ولكن حتى الآن، كان السبب في الغالب لغزا.

وفي الدارسة الجديدة اشتبه فريق البحث في أن خلايا CD4 + T قد تلعب دورًا في المرض. فبدأوا باختبار عينات دم لـ 519 مريضًا يعانون من الغلوكوما، فوجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من خلايا CD4 + T تعرضوا لمزيد من الضرر في عيونهم. ووجدوا أيضًا أنه تمت إعادة برمجة خلايا CD4 + T في القناة الهضمية بطريقة تسمح لها باستخدام الإنتجرين -7 للوصول إلى شبكية العين ومهاجمة الخلايا العقدية للشبكية عند نقلها عبر الدم.

ولمعرفة المزيد حول الارتباط بين خلايا CD4 + T وتلف الغلوكوما، أعطى الفريق أجسامًا مضادة لفئران الاختبار تمنع الخلايا من التفاعل مع بروتين يُعرف باسم MAdCAM-1، ما أدى إلى تقليل الالتهاب في العين وتلف الشبكية.

وخلص الفريق إلى أنه بالإضافة إلى ربط الخلايا المناعية في الأمعاء بتلف الغلوكوما، فإن دراستهم تسلط الضوء أيضًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز المناعي في أمراض مثل الغلوكوما.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   