اكتشاف صلة بين الخلايا المناعية المعوية والغلوكوما

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وجد فريق من علماء الطب بجامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين، بالتعاون مع زميل من الجامعة الطبية العسكرية وآخر من مستشفى لوتشو لصحة الأم والطفل، ارتباطًا بين الخلايا المناعية في القناة الهضمية والأضرار التي لحقت بالجهاز الهضمي بشبكية العين بسبب الغلوكوما.

وفي دراستهم، التي نُشرت بمجلة «Science Translational Medicine»، قامت المجموعة بتحليل سلوك خلايا CD4 + T وبروتين إنتغرين β7.

ويعتبر الغلوكوما أحد الأسباب الرئيسية للعمى وليس له علاج، على الرغم من وجود علاجات تبطئ الضرر الذي يمكن أن يسببه؛ وهي حالة تتلف فيها الخلايا العقدية في شبكية العين والعصب البصري. إذ تعمل معظم العلاجات على خفض الضغط داخل مقلة العين؛ وذلك وفق ما ذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

جدير بالذكر، أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الخلايا التائية من المحتمل أن تكون متورطة في الضرر الناجم عن الغلوكوما. ولكن حتى الآن، كان السبب في الغالب لغزا.

وفي الدارسة الجديدة اشتبه فريق البحث في أن خلايا CD4 + T قد تلعب دورًا في المرض. فبدأوا باختبار عينات دم لـ 519 مريضًا يعانون من الغلوكوما، فوجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من خلايا CD4 + T تعرضوا لمزيد من الضرر في عيونهم. ووجدوا أيضًا أنه تمت إعادة برمجة خلايا CD4 + T في القناة الهضمية بطريقة تسمح لها باستخدام الإنتجرين -7 للوصول إلى شبكية العين ومهاجمة الخلايا العقدية للشبكية عند نقلها عبر الدم.

ولمعرفة المزيد حول الارتباط بين خلايا CD4 + T وتلف الغلوكوما، أعطى الفريق أجسامًا مضادة لفئران الاختبار تمنع الخلايا من التفاعل مع بروتين يُعرف باسم MAdCAM-1، ما أدى إلى تقليل الالتهاب في العين وتلف الشبكية.

وخلص الفريق إلى أنه بالإضافة إلى ربط الخلايا المناعية في الأمعاء بتلف الغلوكوما، فإن دراستهم تسلط الضوء أيضًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز المناعي في أمراض مثل الغلوكوما.