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هل تناول الأطعمة المخمّرة ليلا صحّي؟

7
AUGUST
2023
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فوائد الأطعمة المخمرة معروفة في جميع أنحاء العالم. حيث يمكنها حتى المساعدة في إدارة الإجهاد. فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2022 من قبل أعضاء APC Microbiome Ireland أن تناول المزيد من الأطعمة والألياف المخمرة يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقط كان له تأثير كبير على خفض مستويات التوتر. لكن قد لا يكون من الحكمة تناول الأطعمة المخمرة في أي وقت من اليوم! فماذا يقول الخبراء حول تناول الأطعمة المخمرة قبل الذهاب إلى الفراش؟

ما هو الطعام المخمّر؟

في بعض الأحيان تكون وجباتنا غير مكتملة بدون الأطعمة المخمرة. والتخمير عملية طبيعية حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والعفن والبكتيريا بتفكيك السكريات والنشويات في الطعام، كما يوضح الدكتور أنجو موهان اختصاصي تغذية أول بقسم التغذية العلاجية بمستشفى أمريتا «تلتهم هذه الكائنات الدقيقة السكريات والنشويات وتنتج العديد من المنتجات الثانوية مثل الأحماض أو الغازات. وتسبب هذه المنتجات الثانوية قدرًا جيدًا من التغييرات في تكوين الطعام، ما يؤدي إلى تغيير مذاقه وقوامه ومحتواه الغذائي». وذلك وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع «healthshots» الطبي المتخصص.

وتعتبر الأطعمة المخمرة صحية بشكل عام لأنها تحتوي على البروبيوتيك؛ وهي بكتيريا حية مفيدة تدعم ميكروبيوم الأمعاء المتوازن.

تناول الأطعمة المخمرة في الليل

تقول الدكتورة ديمبل جانجدا خبيرة صحة الأمعاء خبيرة الأيورفيدا في منشور لها على (إنستغرام) «إن أفضل وقت لتناول الطعام المخمر هو في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر. لذا يجب تجنب تناوله في وقت متأخر من الليل لأنه يمكن أن يؤدي إلى أعراض الجفاف. أيضًا، عندما تتلامس البكتيريا الموجودة في الطعام المخمر مع المعدة، تستمر في التكاثر. وهذا شيء لا تريد أن يحدث في الليل». مبينة «أن ذلك سيؤثر على دورات نومك».

وتفيد موهان بأنه رغم عدم وجود دليل قوي؛ إلّا انه قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ وعدم الراحة في القناة الهضمية بعد تناول الأطعمة المخمرة. ولمنع الانزعاج المحتمل أثناء النوم سيكون من الأفضل تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة المخمرة قبل النوم. ففي النهاية، الأمر كله يتعلق بالاهتمام بجسمك وملاحظة ما تشعر به بعد تناول الأطعمة المخمرة في أوقات مختلفة من اليوم.

من يجب أن يتجنب تناول الأطعمة المخمرة؟

في حين أن الأطعمة المخمرة آمنة ومفيدة بشكل عام لمعظم الناس ، إلا أن هناك مواقف محددة قد يحتاج فيها الناس إلى تجنب أو الحد من استهلاكهم للطعام المخمر؛ وهذه بعض منها:

1. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية أو عدم تحمل التخمّر

قد تحتوي بعض الأطعمة المخمرة على مسببات الحساسية التي يمكن أن تسبب الحساسية والتي يقد تؤدي لردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد. إذا كنت مصابا بالحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة المخمرة، فمن الأفضل تجنبها.

2. عدم تحمل الهستامين

يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة المخمرة على مستويات عالية من الهستامين. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض عدم تحمل الهستامين مثل الصداع أو مشاكل في الجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الغنية بالهستامين، توخي الحذر عند تناول الأطعمة المخمرة.

3. الإفراط في تناول الصوديوم

يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة المخمرة مثل المخللات على نسبة عالية من الصوديوم. فإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو حالات صحية أخرى تتطلب تقييد تناول الصوديوم، فمن المستحسن تناول هذه الأطعمة باعتدال، وفق موهان.

4. اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يعاني الأشخاص المصابون بحالات معدية معوية معينة، مثل فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة، من عدم الراحة أو تفاقم الأعراض عند تناول الأطعمة المخمرة.

5. المرأة الحامل والمرضع

يجب على النساء الحوامل توخي الحذر على الرغم من أنه يمكن تناول الميسو والكفير ومخلل الملفوف والمخللات والزبادي إلى حد ما حسب الدكتور جانجدا، الذي يوضح «يجب على الأمهات المرضعات أيضًا تجنب الأطعمة المخمرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى آلام بمعدة الأطفال. وفي حال التمتع بلياقة بدنية مع عدم وجود ظروف صحية معينة، فيمكنك الاستمتاع بالأطعمة المخمرة كجزء من نظام غذائي صحي».

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