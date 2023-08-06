نصائح وإرشادات للمسافر عند ممارسة الهايكنج خلال الرحلات

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خطط لرحلتك

ينصح بضرورة اختيار المسار الصحيح للمسافر وللمجموعة، مع ضرورة التعرف إلى القدرات الشخصية والخاصة بالمجموعة، كما أنه يجب اختيار مسارًا يمكن للجميع إكماله بنجاح والاستمتاع به بأمان.

ينصح بضرورة التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه أو طلب من الحارس الحصول على تفاصيل حول مستوى صعوبة الممرات.

لديك وسيلة للتواصل

لا يصح الاعتماد على الهاتف الشخصي فقد لا تكون هناك تغطية واستقبال في الموقع، كما أنه يجب الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل، يمكن أن يؤدي البحث عن إشارة إلى استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، لذا يجب التفكير في إيقاف تشغيل الهاتف أو التبديل إلى وضع الطائرة.

كن مستعدًا للطقس

ينصح بضرورة التحقق من الطقس قبل الخروج في نزهة، إذا كانت الظروف في الحديقة ليست مثالية، فلا يصح أن يكون الشخص مغامرًا، كما أنه يجب الاستعداد للبحث عن مأوى في حالة مواجهة الطقس الشديد، ومايجب القيام به في حالة البرق أو الفيضانات المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتعبئة معدات المطر الخاصة وجعلها جاهزة.ينصح بضرورة التحقق من الطقس قبل الخروج في نزهة (الصورة من shutterstock)

اترك خطة الرحلة

ينصح بوضع خطة الرحلة التي توضح المكان الذي سيمشى فيه المسافر، ومعلومات الاتصال الخاصة، والوقت الذي يتم التخطيط للوصول والعودة ومن سيأتي مع المسافر خلال الرحلة، كما أنه من الضروري ترك هذه المعلومات مع صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة الذي لن تذهب في الرحلة مع المسافر.

جهز خطة بديلة

إذا لم يكن الطقس أو الظروف الأخرى مثالية للمشي لمسافات طويلة، يجب إعداد خطة بديلة، هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستكشاف المتنزه، كما أنه يجب التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه لمعرفة الأنشطة الأخرى المتاحة للشخص وللعائلة والأصدقاء.



