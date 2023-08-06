living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نصائح وإرشادات للمسافر عند ممارسة الهايكنج خلال الرحلات

6
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خطط لرحلتك

ينصح بضرورة اختيار المسار الصحيح للمسافر وللمجموعة، مع ضرورة التعرف إلى القدرات الشخصية والخاصة بالمجموعة، كما أنه يجب اختيار مسارًا يمكن للجميع إكماله بنجاح والاستمتاع به بأمان.
ينصح بضرورة التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه أو طلب من الحارس الحصول على تفاصيل حول مستوى صعوبة الممرات.

لديك وسيلة للتواصل

لا يصح الاعتماد على الهاتف الشخصي فقد لا تكون هناك تغطية واستقبال في الموقع، كما أنه يجب الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل، يمكن أن يؤدي البحث عن إشارة إلى استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، لذا يجب التفكير في إيقاف تشغيل الهاتف أو التبديل إلى وضع الطائرة.

كن مستعدًا للطقس

ينصح بضرورة التحقق من الطقس قبل الخروج في نزهة، إذا كانت الظروف في الحديقة ليست مثالية، فلا يصح أن يكون الشخص مغامرًا، كما أنه يجب الاستعداد للبحث عن مأوى في حالة مواجهة الطقس الشديد، ومايجب القيام به في حالة البرق أو الفيضانات المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتعبئة معدات المطر الخاصة وجعلها جاهزة.ينصح بضرورة التحقق من الطقس قبل الخروج في نزهة (الصورة من shutterstock)

اترك خطة الرحلة

ينصح بوضع خطة الرحلة التي توضح المكان الذي سيمشى فيه المسافر، ومعلومات الاتصال الخاصة، والوقت الذي يتم التخطيط للوصول والعودة ومن سيأتي مع المسافر خلال الرحلة، كما أنه من الضروري ترك هذه المعلومات مع صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة الذي لن تذهب في الرحلة مع المسافر.

 

جهز خطة بديلة

إذا لم يكن الطقس أو الظروف الأخرى مثالية للمشي لمسافات طويلة، يجب إعداد خطة بديلة، هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستكشاف المتنزه، كما أنه يجب التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه لمعرفة الأنشطة الأخرى المتاحة للشخص وللعائلة والأصدقاء.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   