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طبيبة: هناك ضرورة لتغيير نوع الشامبو بشكل دوري

3
AUGUST
2023
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كشفت أخصائية الأمراض الجلدية والشعر البروفيسورة الروسية يوليا غالياموفا، أن غسل الشعر بالشامبو ليس سوى إجراء صحي للتخلص من دهون فروة الرأس الزائدة. وأن منتجي الشامبو يقدمون منتجاتهم على أنها للعناية بالشعر. موضحة

«ان الشامبو مخصص للنظافة الشخصية ولا حاجة لاعتباره أمرا عظيما». مشددة على ضرورة «اختيار الشامبو المناسب». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن Pravda.Ru .

وأوضحت غالياموفا «يجب اختيار الشامبو وفقا لنوع وخصائص الشعر كالشعر الزيتي والجاف وما إلى ذلك. فاختيار الشامبو يعتمد على ذلك. أما الباقي فهو عبارة عن حيل تسويقية»، وفق قولها.

وعن كيفية التعامل مع الأمر، نصحت الخبيرة الروسية بـ«عدم الاكتفاء بغسل الشعر فقط. ويجب استخدام البلسم إذا كان الشعر طويلا. لأن البلسم يحمي من المؤثرات الخارجية كالشمس والرياح والصقيع ومن تغيرات درجات الحرارة ومنتجات تصفيف الشعر. وهذه أشياء أساسية لا تضر بالشعر».

وشددت الأخصائية على «ضرورة تغيير الشامبو بصورة دورية». معللة ذلك بأنه «يمكن لزهم فروة الرأس أن يتغير. واستنادا إلى ذلك يصبح الشامبو الذي استخدمه الشخص العام الماضي أو قبل شهرين غير ملائم له الآن؛ وهذه حالة شخصية بحتة. لذا لا يوجد شامبو فريد من نوعه ملائم لجميع أنواع الشعر ويلبي رغبات الجميع».

الشرق الأوسط
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