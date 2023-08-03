خبير يقدم نصائح مهمة لتجنب مضاعفات مرض السكري

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مرض السكري حالة مزمنة تتطلب إدارة دقيقة لمنع المضاعفات والحفاظ على الرفاهية العامة. ومع ذلك، هل تعلم أن إجراء بعض التعديلات الطفيفة على نمط الحياة اليومي قد يساعدك على منع المشكلات الصحية الرئيسية المحتملة المرتبطة بمرض السكري؛ مثل تلف الأعصاب والكلى والقلب؟

من أجل ذلك، يكشف الخبير الدكتور دي بي سينغ اختصاصي الباطنية بمستشفى ريجنسي التخصصي الفائق، نصائح لنمط الحياة يجب عل مريض السكري اتباعها لتجنب مضاعفات المرض، حسب ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

فوفقًا للمجلة الهندية لطب العيون، أشارت تقديرات عام 2019 إلى أن حوالى 77 مليون شخص في الهند يعانون من مرض السكري. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 134 مليونًا بحلول عام 2045. ومن المثير للقلق أن ما يقرب من 57 % من هؤلاء الأفراد لا يزالون غير مشخصين.

نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكري

إليك بعض النصائح التي أوصى بها الخبراء والتي يجب أن تجربها حيث لم يفت الأوان أبدًا للبدء.

نظام غذائي متوازن

حافظ على نظام غذائي متوازن. وينصح الدكتور سينغ بالتركيز على نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. والتقليل أيضًا من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

إلى جانب ذلك، يجب عليك أيضًا مراقبة أحجام الوجبات وممارسة الأكل اليقظ لتجنب الإفراط بتناول الطعام.

نشاط بدني منتظم

يجب على مرضى السكري تجنب العيش بأسلوب حياة خامل والتحول إلى ممارسة النشاط البدني المنتظم. ويتضمن ذلك المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع. يمكنك أيضًا ممارسة تمارين القوة مرتين في الأسبوع على الأقل لتحسين حساسية الأنسولين وإدارة مستويات السكر في الدم.

تذكر أن تستشير أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام تمارين جديد، خاصة إذا كنت تعاني من مضاعفات أو مخاوف صحية أخرى.

إدارة الوزن بشكل فعّال

يحض الدكتور سينغ على التحقق والحفاظ على وزن صحي لتحسين التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية.

يجب أن تكون إدارة الوزن مزيجًا من نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام .

مراقبة مستويات السكر في الدم

يجب عليك فحص مستويات الغلوكوز في الدم بانتظام وفقًا لما نصح به مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. لا تنس الاحتفاظ بسجل لقراءاتك ومشاركتها أثناء زيارات المتابعة لإجراء أي تعديلات ضرورية على خطة العلاج الخاصة بك.

تناول الأدوية كما هو موصوف

ويضيف سينغ قائلا «التزم بالأدوية ونظام الأنسولين الموصوف لك، وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يرجى ملاحظة عدم تغيير الأدوية الخاصة بك دون استشارة طبيبك».

الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم مضاعفات مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

اطلب الدعم للإقلاع عن التدخين إذا لزم الأمر. وأيضًا، قلل من استهلاك الكحول إلى مستويات معتدلة (إذا سمح طبيبك بذلك)، لأن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم ويتفاعل مع أدوية السكري.

فحوصات طبية منتظمة

قم بجدولة الفحوصات الدورية مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمراقبة إدارة مرض السكري وتحديد المضاعفات المحتملة في وقت مبكر.

وخلال هذه الزيارات، لا تتردد في مناقشة أي مخاوف أو أعراض قد تكون لديك.

السيطرة على التوتر

هل تعلم أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم أيضًا؟ ومن ثم، مارس تقنيات الحد من التوتر، مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا أو الانخراط في الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها.

العناية بالقدم

نصح الدكتور سينغ بفحص القدمين يوميًا بحثًا عن أي جروح أو تقرحات أو علامات للعدوى. وذلك لأن مرض السكري يمكن أن يؤثر على وظيفة الأعصاب والدورة الدموية في القدمين ويؤدي إلى مضاعفات.

كما نصح بارتداء أحذية وجوارب مريحة وملائمة للوقاية من إصابات القدم.

البقاء على اطلاع بالمستجدات

يجب أن تبقى على اطلاع دائم بآخر التطورات في إدارة مرض السكري وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك.

من خلال تبني نصائح نمط الحياة هذه واتباع النصائح الطبية، يمكن للأفراد المصابين بداء السكري تقليل مخاطر المضاعفات بشكل كبير والعيش حياة صحية آمنة.