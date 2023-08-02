دراسة تحذر: تناول كوب واحد من الكحول يؤدي لارتفاع ضغط الدم

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وجدت دراسة جديدة أن تناول مشروب كحولي واحد في اليوم يزيد من ضغط الدم الانقباضي، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وضغط الدم هو الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين. ويتكون ضغط الدم من قراءتين: الضغط الانقباضي (الرقم في الأعلى) ويحدث عندما ينبض القلب الذي يعمل كمضخة ونشعر به في الأوعية الدموية بالجسم، والضغط الانبساطي (الرقم في الأسفل) الذي يظهر عندما يرتاح القلب وينبسط ويمتلئ بالدم.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد حللت الدراسة بيانات من 7 أبحاث سابقة، أُجريت في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بين عامي 1997 و2021. وتتبعت أكثر من 19 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً، لم يكن لديهم تشخيص سابق لإدمان الكحول أو الشرب بنهم، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو السكري، أو أمراض الكبد.

وتم سؤال جميع المشاركين في بداية الأبحاث عما إذا كانوا يشربون الكحول، والكمية التي يتناولونها في المعتاد.

وبعد ذلك، استخدم الباحثون الإحصائيات لحساب كيفية تأثير كميات مختلفة من الكحول على ضغط الدم بمرور الوقت. ووجدوا أن شرب ما معدله 12 غراماً من الكحول يومياً، أي ما يعادل كوباً واحداً، أدى إلى ارتفاع طفيف في الضغط الانقباضي بمقدار 1.25 ملّم زئبق على مدى 5 سنوات في المتوسط.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور بول ويلتون، رئيس قسم الصحة العامة العالمية في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، بجامعة تولين: «تساهم كل من القراءات الانقباضية والانبساطية في زيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية، إلا أن ضغط الدم الانقباضي بالتأكيد يعد أهم عامل خطر عند البالغين».

ونصح ويلتون الأشخاص بتجنب شرب الكحول تماماً، وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على السلوكيات الصحية المفيدة للقلب، مثل ممارسة الرياضة والحد من التوتر.