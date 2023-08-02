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طبيبة تنفي عدم قابلية شفاء التهاب الكبد «C»

2
AUGUST
2023
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نفت أخصائية الأمراض المعدية الروسية الدكتورة يلينا نور موخاميتوفا، الرأي القائل بأن التهاب الكبد الوبائي С غير قابل للشفاء. مؤكدة «أنه رأي خاطئ». مشيرة الى ان «التهاب الكبد الوبائي С كان لفترة طويلة يعتبر علامة على السلوك الاجتماعي للشخص، وخاصة أولئك الذين يستخدمون المؤثرات العقلية ويمارسون علاقات جنسية غير مشروعة وعشوائية. وهذا ليس صحيحا. فهؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة الخطر مثلهم مثل زبائن صالونات تجميل الأظافر والوشم والتثقيب». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن صحيفة «إزفيستيا» المحلية.

وتشرح موخاميتوفا «تضم مجموعة الخطر العاملين في مجال الطب، لأنهم على تواصل مع مرضى من بينهم أشخاص مصابون بالتهاب الكبد الوبائي С، وهذا يشمل بصورة خاصة الجراحين الذين يمكن أن يصابوا بجرح أثناء إجراء عملية جراحية، وكذلك العاملين في المختبرات الطبية وغيرهم». وفق قولها. مطمئنة «أن هذا المرض لا ينتقل وراثيا». وأضافت «هو مرض معدٍ. أي لكي يصاب الشخص به يجب أن يدخل فيروس من الوسط المحيط إلى جسمه، وحينها يصاب بالعدوى».

وفي هذا الاطار، تبين الأخصائية الروسية «تكمن صعوبة تشخيص التهاب الكبد الوبائي С بكون مدة حضانة المرض قد تستمر نصف سنة، وأن الشخص المصاب لا يشعر خلال فترة طويلة بأي اعراض ويعيش حياته بصورة طبيعية». منوهة بأن «اليرقان من الأعراض النادرة لالتهاب الكبد الوبائي С».

وأفادت الطبيبة الروسية بأن «نتائج دراسات وبائية دولية كبيرة تشير إلى أن عدوى التهاب الكبد الوبائي С أثناء المعاشرة والاتصال المنزلي الوثيق والاتصال الجنسي وحتى الولادة تنتقل بمعدل لا يتجاوز 5 في المئة. وأنه عند اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة فإن العدوى لا تحدث عمليا».

وتخلص موخاميتوفا الى القول «إذا استخدم الشخص المصاب أدوات الحلاقة وفرشاة الأسنان وأدوات النظافة الشخصية الخاصة به فقط دون أن يستخدمها أحد غيره فلن تنتقل العدوى للآخرين».

الشرق الأوسط
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