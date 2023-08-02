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الرجال النباتيون أكثر عرضة للإصابة بكسر الفخذ مقارنة بآكلي اللحوم

2
AUGUST
2023
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، هم أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة لكسر الفخذ، مقارنة بأقرانهم الذين يتناولون اللحوم.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن النساء يعانين من بعض مشكلات العظام إذا اتبعن نظاماً غذائياً خالياً من اللحوم؛ لكن الرابط لم يظهر أبداً لدى الرجال من قبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ونظر الباحثون في البيانات الصحية الخاصة بأكثر من 400 ألف رجل، والمسجلة في البنك الحيوي «بيوبانك»، وهي قاعدة بيانات بحثية تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة «ليدز» أن أقل من واحد من كل 100 من المشاركين الذين هم في منتصف العمر، يعاني من كسر في الفخذ.

ولكن على الرغم من انخفاض الخطر بشكل عام، فقد وجدت البيانات تبايناً كبيراً في نسب حدوث هذه المشكلة بين من يتناولون اللحوم بانتظام والنباتيين؛ حيث كان الرجال النباتيون أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بكسر الفخذ، مقارنة بآكلي اللحوم.

وأشار الباحثون إلى أن نحو ربع المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها النباتيون كانت بسبب انخفاض مؤشر كتلة الجسم بينهم.

وقال جيمس ويبستر، باحث الدكتوراه في جامعة «ليدز»، والذي قاد الدراسة، إنه على الرغم من وجود زيادة طفيفة في المخاطر الناجمة عن اتباع نظام غذائي نباتي، فلا يزال من الممكن أن تكون له فوائد أيضاً، بما في ذلك خفض مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف قائلاً إن الرسالة الأساسية لهذه الدراسة هي أن النباتيين بحاجة إلى ضمان حصولهم على نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من البروتين، مع الحفاظ على مؤشر كتلة جسم صحي؛ مشيراً إلى أن ذلك سيساعدهم في الحفاظ على صحة العظام والعضلات.

الشرق الأوسط
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