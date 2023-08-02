«سمّ في كل نفخة»... تحذيرات صحية على كل سيجارة في كندا

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دخلت حيز التنفيذ في كندا، أمس الثلاثاء، قواعد جديدة تفرض طباعة تحذيرات صحية من مضارّ التبغ مباشرةً، على كل سيجارة إفرادية، في «سابقة عالمية» على صعيد مكافحة التدخين.

وبموجب القواعد الجديدة، التي جرى الإعلان عنها في مايو (أيار) الفائت، ستُرفق كل سيجارة بعبارات تحذِّر من مضارّ التدخين، بينها على سبيل المثال «سمّ في كل نفخة»، و«دخان التبغ يضر الأطفال»، و«السجائر تسبب السرطان»، أو «التدخين يؤدي إلى العجز الجنسي».

ويُتوقع أن تكون السجائر كبيرة الحجم ذات الملصقات الفردية الجديدة متاحة بالمتاجر، في غضون عام، تليها السجائر ذات الحجم العادي في أوائل عام 2025، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوزيرة الكندية السابقة لشؤون مكافحة الإدمان كارولين بينيت، في تصريحات سابقة: «بهذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك أي مفر من التحذيرات الصحية، وسيكون ذلك بمثابة تذكير صارخ بالعواقب الصحية للتدخين، مع إقرانها بصور محدّثة معروضة على العبوة».

ولتبرير هذا الإجراء، تقول الحكومة الكندية إنها وجدت أن بعض الشباب، وهم فئة حساسة على صعيد خطر إدمان التبغ، يبدأون التدخين بعد تلقّيهم سيجارة واحدة، بدلاً من علبة تحتوي على تحذيرات صحية.

وفي عام 2000، كانت كندا أول بلد يأمر بوضع تحذيرات مصوَّرة على عبوات السجائر، بما يشمل صوراً مروِّعة للقلب والرئتين لدى أشخاص يعانون أمراضاً جراء تناول منتجات التبغ؛ من أجل زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

منذ ذلك الحين، تسجل معدلات التدخين تراجعاً مطّرداً. وتهدف أوتاوا إلى خفض عدد المدخنين في البلاد ليصل إلى 5 % من السكان، أو نحو مليونيْ شخص، بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 13 % حالياً.

ووفق بيانات حكومية، فإن قرابة نصف تكاليف الرعاية الصحية في البلاد مرتبطة باستخدام مؤثرات عقلية.