إلتهاب، ألم وتشنّج عصب الوجه Trigeminal neuralgia : الأسباب والعلاج ( د. حنينا ابي نادر )

A + A -

إنّ التهاب، ألم وتشنّج عصب الوجه Trigeminal neuralgia هو ألم حاد ومُزمن يصيب الوجه بشكلٍ متكرر (عادةً ما يصيب الجزء الأيمن أكثر) وهو يصيب حوالى 1.5 شخصًا من أصل 10 آلاف قبل سن الأربعين (كما أنّه أكثر شيوعًا لدى الفتيات بنسبة مضاعفة) ، ويتسبّب بالعجز . وقد يتفاقم هذا الألم من جرّاء المضغ ، والضحك ، والتكلّم ، والحلاقة ، وإخراج المخاط من الأنف ، واستهلاك السوائل الساخنة أو الباردة بشكل أكبر في وقت الخريف / الربيع . ويُمكن للهواء الذي يدخل من نوافذ السيارات أن يُحدِث هذا الألم أيضًا . وقد تَحدث هذه الحالة مرّة واحدة يوميًا وإنّما تتكرّر 12 مرّة في الساعة الواحدة كما قد تحدث 100 مرّة يوميًا . ولا يوقظ الألمُ المريضَ كما في حالة الصداع النّصفي migraine . ويُعزى السّبب إلى عوامل متعدّدة وليس مفهومًا جدًا حتى الآن (إزالة الميالين demyelination في الأعصاب) .

وتجدر الإشار إلى أنّه في بعض الحالات ، يبدأ الألم من الشّفاه وصولاً إلى الحاجبين ، وكذلك هو يرتبط أحيانًا بالتصلّب المتعدّد multiple sclerosis أو بالمشاكل المتعلّقة بضغط الشرايين والأوردة . وفي بعض الأحيان ، قد يُظهِر التّصوير بالرّنين المغناطيسي عوامل إضافية ذات صلة تتسبّب بعوامل ثانوية أو عوامل مرتبطة مصحوبة بأعراض على الرغم من أنّ هذا الاضطراب يعتمد بشكل رئيسي على التشخيص السريري .

يكمُن العلاج بشكل أساسي في الأدوية المضادة للتشنّج بالإضافة إلى حاجة ممكنة لما يُرخي العضلات الهيكلية . وفي هذا الإطار ، يجب إجراء فحوصات الآثار الجانبية مثل أنزيمات الكبد وينبغي متابعتها . وفي بعض الحالات ، يمُكن أن يحتاج المريض للخضوع لعملية جراحية قد يتم إجراؤها مرّاتٍ عدة .