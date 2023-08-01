living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأعراض الأولى لسرطان الخصية الذي قد يظهر عند بعض الرجال!

1
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن أول أعراض سرطان الخصية لدى بعض الرجال قد يكون ألماً حاداً في الخصية أو في كيس الصفن.

وقد لا يظهر هذا لدى جميع المرضى، إذ إن سرطان الخصية "ليس مؤلما في العادة"، ولهذا السبب يجب أن يكون المرء على دراية بجميع الأعراض الرئيسية.

ووفقا لهذه الجمعية الخيرية، "وجود كتلة أو تورم في جزء من خصية واحدة هو أكثر أعراض سرطان الخصية شيوعاً".

ويمكن أن تكون الكتلة صغيرة مثل حبة البازلاء، ولكن إذا لم تكن آفة سرطانية، فقد تكون كيسا غير ضار.

وإذا كانت غير ضارة، سينتج عن الاختبار ضوء يظهر من خلال الكيس، في حين أن الضوء لن يظهر من خلال السرطان.

ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "من المعتاد أن يكون حجم إحدى الخصيتين لدى بعض الرجال مختلفا عن حجم الأخرى. لكن راجع طبيبك إذا تغير الحجم، أو لاحظت اختلافا غير عادي في الحجم بين خصية وأخرى".

ويمكن أن يؤدي سرطان الخصية أيضا إلى ثقل كيس الصفن الذي قد يكون أكثر صلابة من المعتاد.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأقل شيوعاً للحالة ما يلي:

- آلام في الظهر.

- وجع في أسفل البطن.

- سعال.

- صعوبة في التنفس.

- صعوبة في البلع.

- تورم في الصدر.

وقد تدل هذه الأعراض على انتشار السرطان في الغدد الليمفاوية في الجسم.

ولتحقيق أقصى استفادة من موعد طبيبك، قد يكون من المفيد كتابة ما يلي:

- متى بدأت الأعراض ومتى تحدث وعدد مرات ظهور الأعراض.

- إذا كان هناك أي شيء يجعل الأعراض أفضل أو أسوأ.

- إذا كان لديك تاريخ عائلي في الإصابة بالسرطان.

L'Express
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   