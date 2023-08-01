الأعراض الأولى لسرطان الخصية الذي قد يظهر عند بعض الرجال!

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يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن أول أعراض سرطان الخصية لدى بعض الرجال قد يكون ألماً حاداً في الخصية أو في كيس الصفن.

وقد لا يظهر هذا لدى جميع المرضى، إذ إن سرطان الخصية "ليس مؤلما في العادة"، ولهذا السبب يجب أن يكون المرء على دراية بجميع الأعراض الرئيسية.

ووفقا لهذه الجمعية الخيرية، "وجود كتلة أو تورم في جزء من خصية واحدة هو أكثر أعراض سرطان الخصية شيوعاً".

ويمكن أن تكون الكتلة صغيرة مثل حبة البازلاء، ولكن إذا لم تكن آفة سرطانية، فقد تكون كيسا غير ضار.

وإذا كانت غير ضارة، سينتج عن الاختبار ضوء يظهر من خلال الكيس، في حين أن الضوء لن يظهر من خلال السرطان.

ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "من المعتاد أن يكون حجم إحدى الخصيتين لدى بعض الرجال مختلفا عن حجم الأخرى. لكن راجع طبيبك إذا تغير الحجم، أو لاحظت اختلافا غير عادي في الحجم بين خصية وأخرى".

ويمكن أن يؤدي سرطان الخصية أيضا إلى ثقل كيس الصفن الذي قد يكون أكثر صلابة من المعتاد.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأقل شيوعاً للحالة ما يلي:

- آلام في الظهر.

- وجع في أسفل البطن.

- سعال.

- صعوبة في التنفس.

- صعوبة في البلع.

- تورم في الصدر.

وقد تدل هذه الأعراض على انتشار السرطان في الغدد الليمفاوية في الجسم.

ولتحقيق أقصى استفادة من موعد طبيبك، قد يكون من المفيد كتابة ما يلي:

- متى بدأت الأعراض ومتى تحدث وعدد مرات ظهور الأعراض.

- إذا كان هناك أي شيء يجعل الأعراض أفضل أو أسوأ.

- إذا كان لديك تاريخ عائلي في الإصابة بالسرطان.