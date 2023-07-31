للتخلص من الانتفاخ... ابتعد عن هذه الأطعمة!

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الشعور بالامتلاء أو التصلب أو الضيق في المعدة بعد تناول وجبة أو بعض الأطعمة ليس نادرًا. حيث تسمى هذه الحالة بـ«الانتفاخ»؛ وهي شائعة جدًا.

وتنبع مشكلة الجهاز الهضمي عمومًا من عوامل غذائية نادرًا ما تشير إلى حالة طبية معينة. لكن الشعور بالألم أو عدم الراحة ليس من السهل تحمله.

وتلعب الهرمونات والتوتر دورًا رئيسيًا، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسبب الانتفاخ بعد تناول بعض الأطعمة، وفق اختصاصي التغذية المعالج الطبيعي الدكتور مانوج كوتيري المدير الطبي لشركة «Atmantan Wellness»، حسب ما ذكر موقع «healthshots» الطبي المتخصص.

لماذا يشعر البعض بالانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة؟

يعتقد معظمنا أن الفواكه والخضروات مغذية وجيدة للهضم. ومع ذلك، قد يشعر بعض الناس بالانتفاخ أو عدم الراحة بعد تناولها. وقد تكون أسباب ذلك كثيرة.

وحسب كوتيري، هناك 3 أنواع من الأطعمة يمكن أن تسبب الانتفاخ:

1. الألياف الغذائية

فتناول الكثير من الألياف الغذائية يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ.

2. الكربوهيدرات المعقدة

وهي تدخل في القولون وتتخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء التي تشكل الغازات والانتفاخ. بالاضافة الى الكحوليات السكرية؛ إذ يمكن أن يؤدي وجود الكحوليات السكرية مثل السوربيتول أيضًا إلى التخمر ويؤدي إلى الانتفاخ.

وفي هذا يقول كوتيري «إن أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل SIBO أو IBS لديهم أيضًا حساسية عالية تجاه بعض الفواكه والخضروات ويمكن أن يؤدي استهلاكها إلى عسر الهضم والانتفاخ.

3. الأطعمة من فئة «فودماب»

الفودماب (السكريات قليلة التخمير والسكريات الثنائية والسكريات الأحادية والبوليولات؛ وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة؛ سكريات تمتصها الأمعاء الدقيقة بشكل سيئ يعاني بعض الناس من ضيق في الجهاز الهضمي بعد تناولها)؛ حيث تندرج العديد من الفواكه والخضروات ضمن فئة فودماب التي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالانتفاخ.

وقد حدد الخبير مجموعة من الفواكه والخضروات تسبب الانتفاخ فيما يلي بعضها:

1. الخضراوات الصليبية

الأطعمة مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل غنية بالرافينوز والفركتانز، وهي كربوهيدرات معقدة. قد يجد بعض الناس صعوبة في هضم هذه الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ.

2. الفول والبقوليات

تعد الفاصوليا والعدس والحمص مصادر غنية للسكريات قليلة السكاريد، وهي نوع من الكربوهيدرات المعقدة وتندرج ضمن فئة فودماب. قد تكون معالجة هذه المكونات صعبة، ما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

3. البصل والثوم

يحتوي الثوم والبصل على الفركتانز، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة يجد بعض الناس صعوبة في هضمها. هذا يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

4. التفاح والكمثرى

وفقًا للخبير، يحتوي التفاح والكمثرى على مجموعة متنوعة من الألياف المعروفة باسم البكتين التي لديها القدرة على التخمر في الجهاز الهضمي وتسبب الغازات. والسوربيتول موجود أيضًا في الفواكه مثل الخوخ والكرز.

5. البطيخ

على الرغم من أن البطيخ يتكون أساسًا من الماء ، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز. يجد بعض الناس أيضًا صعوبة في هضم الفركتوز، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.

6. الخضار الغنية بالألياف

بعض الخضروات مثل الأرضي شوكي والهليون والكرفس غنية بالألياف. فعلى الرغم من أن الألياف مفيدة بشكل عام للهضم، إلا أن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات، خاصة لأولئك الذين يعانون من أجهزة هضمية حساسة.