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"حالة صحية جديدة".. الأطباء يحذرون من "لسان السجائر الإلكترونية"!

28
JULY
2023
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تستمر قائمة الآثار الجانبية الغريبة للتدخين الإلكتروني في الازدياد، حيث يحذر الأطباء الآن من "لسان السجائر الإلكترونية".

ومع وصول استخدام السجائر الإلكترونية إلى معدلات وبائية، خاصة بين الشباب، لجأ الخبراء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول الآثار الصحية.

وشارك الدكتور ستيوارت بيغز، طبيب الأسنان التجميلي في المملكة المتحدة، على "تيك توك"، "لسان السجائر الإلكترونية هو عندما تبدأ في فقدان ذوقك لأنك كنت تستخدم السجائر الإلكترونية كثيرا. هذا حقا آخذ في الارتفاع بسبب شعبية هذه السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها، والتي تحتوي على كل هذه النكهات".

وقد أصبحت السجائر الإلكترونية المنكهة شائعة بشكل مذهل. واقترح استطلاع عام 2022 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 85% من الشباب يستخدمون السجائر الإلكترونية المنكهة، وغالبا ما تكون نكهات الفواكه والنعناع.

ووجدت دراسة من جامعة ولاية أوهايو أيضا أن 40% من الشباب سيتوقفون عن التدخين الإلكتروني إذا تم حظر السجائر الإلكترونية المنكهة.

وغالبا ما تحصل هذه السجائر الإلكترونية على مذاقها الحلو من السكر المضاف وكحول السكر، والذي ثبت منذ فترة طويلة أنه يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Frontiers in Oral Health، على سبيل المثال، أن أولئك الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بأمراض اللثة.

وقال الدكتور بيغز إن "لسان السجائر الإلكترونية" يأتي مع العديد من الآثار الجانبية غير السارة، بما في ذلك جفاف الفم وحتى الفقدان الكامل للتذوق.

وأثناء محاولتك التخلص من هذه العادة، ركز على علاج الأعراض. وهذا يشمل شرب المزيد من الماء لمنع الجفاف وإعطاء الأولوية لنظافة الفم. وقال الدكتور بيغز إن تنظيف الأسنان بانتظام بالفرشاة وتنظيف لسانك باستخدام مكشطة اللسان يمكن أن يساعد.

وبمجرد أن تعالج الأعراض، في النهاية، فإن أفضل شيء لمنع "لسان السجائر الإلكترونية" في المستقبل هو الإقلاع عن التدخين أو تقليله.

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