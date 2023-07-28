طبيب: العسل والفواكه الحلويات الأكثر فائدة

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كشف طبيب الأمراض الجلديةالكتور رومان إيفانوف أن العسل والفواكه هي «الحلويات الأكثر فائدة». قائلا «إن الكثير من الكربوهيدرات المكررة في الحلويات يمكن أن تكون خطيرة على الصحة. والسبب هو أنه يتم امتصاصها بسرعة في الدم، ما يتسبب بارتفاع نسبة السكر والأنسولين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية. لكن مع ذلك هناك أيضا حلويات صحية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة؛ من بينها في المقام الأول الفواكه والتوت والخضروات الحلوة. حيث تحتوي الحلويات الطبيعية على الألياف التي تتوفر بكثرة في كل من التوت والعليق والتفاح والكمثرى والبرتقال والمشمش. كما إنها تساعد على تطبيع وظيفة الأمعاء وتنظيم مستويات الكولسترول وتساعد كذلك على خفض مستويات السكر في الدم. وبالإضافة إلى السكريات الطبيعية، هذه الأطعمة غنية أيضا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الثمينة». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «كومسومولسكايا برافدا» المحلي.

وأفاد إيفانوف بأن هناك حلويات طبيعية أخرى مفيدة هي العسل. إذ انه عبارة عن رحيق الزهر الذي يعالجه النحل، وهو يحتوي على فيتامينات (B) وأحماض الأسكوربيك والبانتوثينيك وحمض الفوليك، بالإضافة إلى عناصر كيميائية مهمة مثل الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفورو والزنك وغيرها. مؤكدا أن «الحلويات الطبيعية لها خصائص مضادة للبكتيريا لاحتوائها على مواد تمنع مسببات الأمراض من التكاثر. حيث ان العسل له تأثير إيجابي على النوم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك هناك خطر إذا كنت تأكله بكميات كبيرة، فقد يكون هناك فائض من سكر الفركتوز والغلوكوز».

ويضيف الطبيب الروسي «تعتبر حبوب الكاكاو مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والعناصر النزرة المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والفلور وكذلك الدهون الثمينة وأحماض الكاكاو العضوية».