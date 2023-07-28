4 حالات شائعة مشابهة للاكتئاب

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الاكتئاب حالة مرضية لها معايير واضحة في التشخيص الطبي الدقيق، أسوة بوجود معايير واضحة لتشخيص الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التهابات المسالك البولية أو صداع الشقيقة وغيرها من الأمراض.

ولكن الإشكالية هي أن للاكتئاب علاقة معقدة بأمراض مزمنة أخرى. وفي حالات كثيرة، قد تظهر على الشخص أعراض متعددة، منها ما قد يرافق بالفعل حالات الاكتئاب. ومنها ما قد يرافق حالات مرضية أخرى، عضوية أو نفسية، لا علاقة لها بالاكتئاب، مثل التعب، ومشاكل النوم، والتغيرات في الشهية أو الوزن، وصعوبة التركيز، الألم غير المبرر، ومشاعر الحزن و/ أو الغضب. ولذا فإن مجرد وجودها لدى الشخص، لا يعني تلقائياً أن الشخص مُصاب بالاكتئاب.

حالات مرضية شائعة

الأساس في علم الطب أن: «وقوع الخطأ في التشخيص يُعيق نجاح المعالجة». وبالتالي فإن وصف تلك الحالات خطأً بأنها اكتئاب، قد يتسبب في تفاقم الحالة المرضية الحقيقية التي تسببت بظهورها، ويُطيل أمد المعاناة دونما ضرورة من تلك الأعراض. ومما يزيد الطين بلة في هذا الشأن، أن الإصابة بمرض عضوي مزمن، يمكن، ولأسباب مفهومة، أن يُؤدي إلى الاكتئاب. أو قد يصاب الشخص بالاكتئاب بشكل مستقل عن حالات مرضية أخرى لديه بالفعل.

وإليك أربع حالات من الحالات المرضية «الشائعة»، التي يمكن أن تبدو كالاكتئاب، ولكنها ليست كذلك:

1. كسل الغدة الدرقية. الغدة الدرقية غدة صغيرة تقع في مقدمة الرقبة. وتلعب دوراً مهماً في عدد من وظائف الجسم عبر الهرمون الذي تفرزه بمستويات ثابتة. وتفيد جمعية الغدة الدرقية الأميركية American Thyroid Association أن 60 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فعلية لاضطرابات الغدة الدرقية، ولديهم العديد من أعراض ذلك، هم بالفعل غير مدركين لحالتهم، ولم يتم بعد تشخيص إصابتهم.

وفي بعض الحالات، قد يساهم انخفاض إفرازات الغدة الدرقية Hypothyroidism، في الإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى أنواع أخرى من اضطرابات الصحة النفسية في المزاج، مثل القلق. إضافة إلى طيف واسع من الأعراض البدنية المرضية.

وبالرغم من إدراك الأوساط الطبية منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين وظيفة الغدة الدرقية والاكتئاب، فإن الآليات الدقيقة لكيفية تفاعلهما ليست مفهومة تماماً حتى اليوم. كما تشير الدلائل أيضاً إلى أن تناول علاجات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يعزز فعالية أدوية علاج الاكتئاب. ولذا، يجمع بعض الأطباء أحياناً بين وصف أدوية الغدة الدرقية مع وصف مضادات الاكتئاب، لعلاج الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من وظائف الغدة الدرقية بشكل طبيعي.

وإحدى المشكلات التي يمكن أن تعقد التشخيص هي أن الاكتئاب وقصور الغدة الدرقية يشتركان في بعض الأعراض نفسها. ومن الأعراض الشائعة لكليهما: تدني الحالة المزاجية، وسهولة التعب، وصعوبة التركيز، وانخفاض الرغبة الجنسية، وزيادة الوزن. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على بعض الأعراض الأخرى، التي قد تشير إلى وجود كسل في الغدة الدرقية.

وللتوضيح، إذا كانت أعراض الاكتئاب مصحوبة أيضاً إما بالإمساك، أو جفاف الشعر، أو تساقط الشعر، أو بحة في الصوت، أو تيبس العضلات، أو الشعور بالبرد دائماً، فمن المرجح أن يكون الاكتئاب مرتبطًا بكسل الغدة الدرقية.

2. نقص فيتامين «دي». يعاني الكثيرون في العالم أجمع من نقص في فيتامين دي D من دون استثناء أي من مناطق العالم، بغض النظر عن مستوى الصحة والتغذية وتوفر أشعة الشمس فيها. تلك حقيقة طبيبة لا يُعرف بالضبط سببها. وفي دراسة باستخدام بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية NHANES لفترة أربع سنوات، كان لدى ما يقرب من 20 في المائة من سكان الولايات المتحدة معدلات منخفضة من فيتامين دي في الدم.

ويلعب فيتامين دي أدواراً رئيسية في بناء العظم، وامتصاص الكالسيوم، ونشاط عمل هرمون الغدة جار درقية، وضبط توازن معدن الفوسفات في الجسم، وهو عنصر مضاد للالتهابات، ومضاد لعمليات الأكسدة، وواق للأعصاب في الحفاظ على نشاط خلايا الدماغ، ومُنشط لصحة الجهاز المناعي، وضمان كفاءة عمل العضلات. ولذا فإن أعراض نقصه في الجسم تظهر على نطاق واسع، وبأشكال مختلفة، وربما أحد أهمها الاكتئاب.

وتشير أدلة علمية متزايدة إلى دور فيتامين دي في التسبب بالاكتئاب، وأيضاً في نجاح علاجه. وبالرغم من عدم وضوح آليات هذه العلاقة المعقدة، فإن مستقبلات فيتامين دال VDRs مرتفعة في مناطق الدماغ (مثل قشرة الفص الجبهي Prefrontal Cortices والحزامية Cingulate Cortices) المعروف أنها تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم الحالة المزاجية، وكذلك الدور المعدل المقترح لفيتامين دي، في الارتباط بين الاكتئاب والالتهاب (من خلال آلية تعديل مناعية محتملة)، وأيضاً الدور العصبي الوقائي Neuroprotective لفيتامين دي.

فقر الدم والتعب المزمن

3. فقر الدم. قد يكون السبب وراء معاناة المرء من مزاج كئيب هو فقر الدم. ومن أعراض الاكتئاب الشائعة الشعور بأن أبسط المهام تستهلك طاقة أكثر مما لدى المرء. ولكن بالمقابل، يمكن لفقر الدم أن يُشعر المرء بذلك أيضاً.

عندما يكون الشخص مصاباً بفقر الدم، لا يستطيع دمه نقل الكثير من الأكسجين كما ينبغي، إلى أعضاء الجسم. وبالتالي يمكن لفقر الدم أن يؤثر على العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك الدماغ والعضلات والأذنين والعينين. ولذا لا يقلل فقر الدم من مستويات الطاقة فحسب لدى الشخص، بل يمكن أن يؤثر أيضاً على طريقة تفكيره وشعوره وسمعه وإبصاره. وبالتالي حصول التغيرات في المزاج، ودوار الدوخة، والضعف الإدراكي (صعوبة التذكر أو التعلم أو التركيز أو اتخاذ القرارات).

وربطت عدة دراسات طبية من مناطق مختلفة في العالم بين فقر الدم، وخاصة الناجم عن نقص الحديد، وبين الاكتئاب. وكذلك بين فقر الدم والقلق. وللتوضيح، فإن منطقة الدماغ التي تسمى العقد القاعدية Basal Ganglia تحتوي على كمية من الحديد أعلى من مناطق الدماغ الأخرى. ولهذا السبب، فإنها تستجيب بسهولة لتغيير مستويات الحديد، وخاصة نقصه. وهذه المنطقة تشكل جزءاً مهماً من معالجة المحفزات العاطفية.

والواقع أن الحديد يعمل أكثر من مجرد مساعدة خلايا الدم الحمراء في حمل الأكسجين، بل يشارك الحديد في العديد من مجالات الإدراك الأساسية، بما في ذلك إنزيمات وبروتينات الجهاز العصبي المركزي، وتطوير الجهاز العصبي المركزي، وتكرار وإصلاح الحمض النووي، وتكوين مادة الميالين البيضاء (غلاف الخلايا العصبية لتسريع نقل المعلومات)، وتطوير أنظمة الناقل العصبي. ولذا، إذا لم يكن الحديد في المستوى الصحيح لدى الشخص، فقد لا يعمل الدماغ بشكل فعّال، ولا يعالج عقله المشاعر بشكل صحيح.

4. متلازمة التعب المزمن. متلازمة التعب المزمن Chronic Fatigue Syndrome أكثر شيوعاً في الإناث مقارنة بالذكور، وغالباً ما تصيب الشباب والبالغين في منتصف العمر. ولا يُمكن حتى اليوم الجزم بمدى انتشار الإصابة بمتلازمة التعب المزمن، وإن كانت بعض الدراسات البريطانية الحديثة أفادت أنها لدى حوالي 5 في المائة من البالغين.

ومتلازمة التعب المزمن مرض منهك للغاية ولا تُعرف مسبباته. وكثيراً ما يكون الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة المرضية، غير قادرين على أداء الواجبات والأنشطة العملية بشكل طبيعي في أماكن العمل أو في المنزل، بسبب إرهاقهم على المدى الطويل ومشاكلهم في الذاكرة القصيرة الأجل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب. ولكن في الوقت نفسه، فإن الاكتئاب ليس سبباً في الإصابة بهذه المتلازمة المرضية.

ولا تزال الأوساط العلمية تعاني من ضعف القدرة على التعامل التشخيصي مع هذه الحالة المرضية المنهكة صحياً، وهو ما يُعيق القدرة الطبية على معالجتها. وبشكل عام، فإن تشخيص الإصابة بمتلازمة التعب المزمن يتطلب استيفاء وجود معايير تشخيصية معتمدة طبياً، التي من أهمها أن لدى الشخص تعباً مزمناً لمدة ستة أشهر أو أكثر، وتم في الوقت نفسه استبعاد واستثناء جميع الحالات الأخرى المعروفة التي يمكن أن تسبب التعب للإنسان. أو أن يكون لدى الشخص، وفي الوقت نفسه، أربعة أو أكثر من الأعراض التالية:

- مشاكل كبيرة في ذاكرة المدى القصير أو في قدرات التركيز.

- التهاب الحلق.

- ألم في الغدد الليمفاوية.

- آلام في العضلات.

- آلام في المفاصل دون تورم أو احمرار فيها.

- الصداع الذي يختلف في النمط أو الشدة من الصداع السابق والمعتاد للمرء.

- الشعور بالتعب وعدم تجدد حيوية النشاط بعد الاستيقاظ من النوم.

- التعب الشديد الذي يستمر أكثر من 24 ساعة بعد ممارسة الجهد البدني، أو الإجهاد.

عواقب سلبية وأسباب محتملة لصعوبات تشخيص الأمراض النفسية

إن تشخيص الأمراض النفسية هو الخطوة الأولى على طريق العلاج الصحيح، الذي سيستفيد المريض منه غالباً.

ويحدث التشخيص الخاطئ للمرض النفسي عندما يتلقى الشخص تشخيصاً ليس لديه في الواقع. ويمكن أن يحدث هذا أثناء التقييم الأولي من قبل طبيب نفسي، أو أثناء متابعة العلاج. وإذا كانت هذه الخطوة الأولى خاطئة، وتلقى الشخص تشخيصاً غير صحيح، فقد يكون للأمر عواقب سلبية، اعتماداً على نوع المشكلة الأساسية لديه.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمرض النفسي الذي تم تشخيصه بشكل خاطئ، أن يربك المريض عندما لا يعمل العلاج الموصى به على تحسين حالته، بالرغم من تعاونه مع طبيبه. أو قد يشعر أنه فشل شخصي منه، وقد ينتابه شعور بالذنب أو الخجل، عندما لا يحرز تقدماً وفق ذلك التشخيص وتلك المعالجة.

كما أن تلقي دواء لعلاج حالة لا يعاني منها الشخص، أمرٌ سلبيٌ بالفعل، إذْ يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يعاني الشخص من جميع الآثار الجانبية للدواء، دون أي فوائد. كما قد يتسبب ذلك في ظهور أعراض جديدة، أو تفاقم أعراض لديه بالفعل، إضافة إلى احتمال تدهور الحالة المرضية لدى الشخص إذا تم تشخيصها بشكل خاطئ أو لم يتم تشخيصها على الإطلاق، خاصة إذا تمت المعالجة بأدوية من المعروف أنها بطيئة المفعول وتأخذ وقتاً طويلاً لكي تُحسّن حالة المريض، مثل أدوية مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية لعلاج الاكتئاب.

وصحيح أن التشخيص الخاطئ يمكن أن يحدث لأي حالة مرضية، عضوية أو نفسية. ولكن في الحالات النفسية قد يكون الأمر أعلى احتمالاً. وأحد أسباب صعوبات تشخيص الأمراض النفسية بدقة هو أن الأمراض النفسية في الغالب لا توجد لها تحاليل أو فحوصات دقيقة للدلالة على وجودها. أي ليس كما يتوفر في تحليل نسبة السكر في الدم، أو تحليل الكولسترول والدهون، أو قياس مقدار ضغط الدم، أو تصوير شرايين القلب، أو إجراء الأشعة لكسور العظام وغيره. بل إن الطب النفسي يعتمد بشكل حصري على الأعراض المُبلّغ عنها من قبل المريض، والتاريخ المرضي الذي يسرده. ويتطلب الحصول على تاريخ إكلينيكي مرضي جيد، الكثير من الوقت وحصول علاقة جيدة بين الطبيب والمريض. وكلاهما لا يكون متاحاً دائماً في بداية العلاج. كما أن من المهم أيضاً جمع التاريخ السابق، ويشمل ذلك الحصول على السجلات الطبية السابقة. وكذلك، في بعض الأحيان، التحدث مع أفراد الأسرة للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة تعين الطبيب. ولذا تتداخل هذه الأسباب وغيرها مع بلوغ الطبيب دقة التشخيص، عند فقدان معلومات مهمة تُوصل إلى تشخيص صحيح للمرض النفسي.

ولذا يُعد وصف التاريخ المرضي أمراً ضرورياً. وبالتالي من المرجح أن يتوصل الأطباء إلى استنتاجات غير صحيحة عند عدم توفر معلومات كافية أو صحيحة يُقدمها المريض. وعلى سبيل المثال، قد لا يرغب المريض دائماً في التحدث عن مواضيع مثل تعاطي المخدرات أو صدمات الطفولة أو إخفاقاته الدراسية أو تدني أدائه الوظيفي، وقد لا يدرك مدى أهميتها في تشكيل التشخيص الصحيح. كما في أحيان أخرى قد لا يشعر أن بعض جوانب تجاربه وحالاته العاطفية تستحق التحدث عنها.

وأفضل ما يمكن أن يُقدمه المريض لنفسه، بعد حرصه على تلقي المعالجة لدى طبيب مختص، أن يتعاون ويكون واضحاً مع طبيبه.