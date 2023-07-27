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هل يمكنك إزالة جير أسنانك بنفسك؟ خبير يجيب

27
JULY
2023
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يلعب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط دورًا مهمًا في الحفاظ على طبقة البلاك، ولكن في بعض الأحيان، وعلى الرغم من جهودنا، يمكن أن يتراكم الجير على أسناننا. الجير، المعروف أيضًا باسم التفاضل والتكامل السني، هو شكل مقوى من البلاك لا يمكن إزالته إلا من خلال تنظيف الأسنان الاحترافي. ومع ذلك، فإن الإنترنت مليء بالاقتراحات حول استخدام كاشطات الجير في المنزل لإزالة هذه المادة العنيدة. ولمعرفة ما إذا كان يجب عليك استخدام مكشطة في المنزل لإزالة الجير، شرح الدكتور نهال ياداف بـ«BDS Amayra Dental Clinic» بدلهي ذلك بشيء من التفصيل، وفق ما نقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ما هي مكشطة التكلس؟

يقول الدكتور ياداف «ان مكشطة الجير هي أداة لطب الأسنان مصممة لإزالة الجير من على سطح الأسنان. وعادة ما يكون لها مقبض طويل نحيف مع نهاية خطافية أو مدببة، ما يسمح لكشط دقيق». مضيفا «أن المتخصصين في طب الأسنان، مثل أخصائيي الصحة وأطباء الأسنان، يستخدمون هذه الأدوات أثناء تنظيف الأسنان المنتظم للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها وإزالة تراكم الجير بشكل فعال». مبينا أن «هذا الإجراء يسمى التقشير، ويتم إجراؤه للوقاية من أمراض اللثة، وتسوس الأسنان وغيرها من مشاكل صحة الفم التي قد تنشأ بسبب تراكم الجير المفرط».

هل يجب عليك استخدام مكشطة التكلس في المنزل؟

في حين أن فكرة القدرة على التخلص من الجير وأنت مرتاح في منزلك قد تبدو جذابة، فمن الضروري مراعاة المخاطر والعيوب المحتملة التالية.

نقص التدريب المناسب

يقول الدكتور ياداف إن أخصائيي الأسنان يخضعون لتدريب مكثف على استخدام هذه الأدوات بأمان وفعالية. وأن الاستخدام غير السليم لمكشطة الجير في المنزل يمكن أن يؤدي إلى تلف اللثة أو تآكل المينا أو حتى إصابة عرضية للأنسجة الرخوة في الفم.

إزالة غير كاملة

ويتابع ياداف «قد يكون من الصعب جدًا إزالة الجير تمامًا، خاصة بالنسبة للأفراد غير المدربين». ذاكرا أن الإزالة غير الكاملة قد تترك وراءها رواسب صغيرة يمكن أن تستمر في المساهمة بمشاكل الأسنان مثل أمراض اللثة.

زيادة الحساسية

ويشرح ياداف «قد ينغمس الناس، أثناء استخدام كاشطات الجير في المنزل، في الكشط العدواني، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حساسية الأسنان، ما يجعل تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أمرًا مزعجًا أو مؤلمًا».

تلف اللثة

ويؤكد ياداف ان خط اللثة لديك حساس، وعندما تستخدم مكشطة الجير بشكل غير صحيح، يمكن أن يسبب تهيجًا أو نزيفًا أو ركودًا في اللثة، ما يجعلك عرضة للإصابة بأمراض اللثة. اقرأ أيضًا:

خطر الإصابة بالعدوى

صرح الدكتور ياداف أنه عند استخدام مكشطة الجير بدون تعقيم مناسب، فإنك تخاطر بإدخال البكتيريا الضارة في فمك، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى ومشاكل صحة الفم.

تجاهل مشاكل الأسنان الأخرى

وينوه ياداف بأن استخدام مكشطة في المنزل قد يمنحك إحساسًا زائفًا بالأمان، ما يجعلك تعتقد أن صحة فمك بحالة جيدة بينما تتجاهل مشكلات الأسنان المحتملة التي لا يستطيع تحديدها سوى متخصص.

لا بديل عن التنظيف الاحترافي

واقترح الدكتور ياداف أن كاشطات الجير ليست بديلاً عن فحوصات الأسنان المنتظمة والتنظيفات الاحترافية، قائلا «يمكن لطبيب الأسنان تقييم صحة فمك بشكل شامل ومعالجة أي مخاوف في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة».

بالنهاية، في حين أن فكرة استخدام مكشطة الجير في المنزل قد تبدو مغرية، إلّا انه من الأفضل ترك إزالة الجير للخبراء. حيث يتمتع أخصائيو طب الأسنان بالمعرفة والخبرة والأدوات المناسبة لإجراء القياس بأمان وفعالية، ما يضمن بقاء صحة الفم بأفضل حال.

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