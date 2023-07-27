دراسة ضخمة تربط حالات الصدفية الشديدة بانخفاض فيتامين D

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أظهرت دراسة أميركية جديدة استهدفت ما يقرب من 500 حالة؛ وهي واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن، ارتباطا بين نقص فيتامين (د) وشدة حالات الصدفية.

وفي هذا يقول الدكتور إيونيونغ تشو طبيب الأمراض الجلدية بجامعة براون وزملاؤه «إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المزعجة التي تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص في الولايات المتحدة قد يستفيدون من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) أو المكملات الغذائية».

وتعد الصدفية مرضا مناعيا يتسم بتحول سريع غير طبيعي لخلايا الجلد، وسببه الدقيق غير واضح. فيما يُعتقد أنه ينشأ من استعداد وراثي ناتج عن عوامل بيئية.

وأن أي شخص يعاني من تراكم الخلايا الميتة المزمن، والذي يسبب بقعًا متقشرة وحكة يعرف أن الصدفية يمكن أن تكون مؤلمة وتنطوي على أكثر من مجرد الصحة البدنية. حتى أن بعض الناس يفترضون خطأً أنه معد.

ومن أجل المزيد من التوضيح، تقول طالبة الطب راشيل ليم من جامعة براون التي قدمت البحث يوم أمس (الثلاثاء) بـ NUTRITION في بوسطن «تظهر كريمات فيتامين (د) الاصطناعية الموضعية كعلاجات جديدة لمرض الصدفية، لكن هذه عادة ما تتطلب وصفة طبية من الطبيب»، وذلك وفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص.

ويعتقد العلماء أن فيتامين (د) يلعب دورًا في منع تطور الأمراض الجلدية عن طريق تعديل الاستجابة المناعية والعمل مباشرة على خلايا إصلاح الجلد.

ويضيف تشو «مع تزايد الاهتمام العام بمكملات الفيتامينات، أردنا إجراء مزيد من الدراسة للعلاقة بين مستويات فيتامين (د) وشدة الصدفية».

من أجل ذلك، قام تشو وليم وباحثون آخرون بالجامعة وكلية ماساتشوستس بفحص بيانات أكثر من 40 ألف شخص تم جمعها بواسطة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2003 و 2014. وتم تقييم مستويات فيتامين (د) لدى الأفراد وشدة مرض الصدفية لديهم في مجموعة تمثل سكان الولايات المتحدة. ويبين تشو «لقد بحثت دراسات قليلة عن هذا الارتباط في مجموعات من الناس، خاصة في عدد كبير من سكان الولايات المتحدة، أو فحصت هذه العلاقة من خلال عدسة التغذية السريرية. فيما كشفت بيانات من NHANES عن 491 حالة من حالات الصدفية مع 162 حالة تم الإبلاغ عنها بين عامي 2003 و 2006 و 329 حالة تم الإبلاغ عنها بين عامي 2011 و 2014».

وفي هذا الاطار، استخدم الباحثون مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية المبلغ عنها ذاتيًا لقياس شدة المرض في كل فرد. كما قاموا بجمع بيانات عن مستويات فيتامين (د) من عينات الدم.

بدورها، تقول ليم «استخدمت دراسة سابقة واحدة فقط، نُشرت عام 2013، بيانات NHANES لتحليل العلاقة بين فيتامين (د) والصدفية. لقد تمكنا من إضافة المزيد من البيانات الحديثة، والتي زادت عدد حالات الصدفية التي تم تحليلها بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما جعل نتائجنا أكثر حداثة وقوة وإحصائية من البيانات المتوفرة سابقًا».

وبعد تعديل البيانات لمراعاة عوامل نمط الحياة مثل العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسم وعادات التدخين، وجد التحليل أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يعانون من الصدفية الأكثر حدة. أما أولئك الذين يعانون من المزيد من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية فلديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د).

من ناحية أخرى، كلما كان جلد الشخص أقل تأثراً بالصدفية، كان متوسط مستويات فيتامين (د) أعلى.

وقد حلل تشو وزملاؤه بشكل منفصل النسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، والذي تم تعريفه على أنه أقل من 50 نانومول لكل لتر من الدم. وقارنوا ذلك بالمستويات الأربعة لمنطقة سطح الجسم المصابة بالصدفية.

فوجدوا أن المجموعة التي لديها أعلى مستوى من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية كان 39 في المائة من الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د)، مقارنة بـ 25 في المائة في المجموعة التي لديها أدنى مستوى من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية.

وتشير هذه العلاقة إلى أن فيتامين (د) قد يؤثر على كيفية تطور الصدفية.

جدير بالذكر، تم ربط نقص فيتامين (د) سابقًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أن المكملات، عندما تكون المستويات غير كافية، قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتخفف أعراض الاكتئاب.

وتتابع ليم «تشير نتائجنا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين (د) أو مكملات فيتامين (د) عن طريق الفم قد توفر أيضًا بعض الفوائد لمرضى الصدفية».

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص المصابين بالصدفية يجب أن يتحدثوا إلى أطبائهم وأطباء الأمراض الجلدية قبل تناول مكملات فيتامين (د).

وفي حين ان تسمم فيتامين (د) غير شائع، لكن المكملات بدون استشارة طبية يمكن أن تكون خطيرة وتتعارض مع الأدوية الأخرى.

ورغم ان النتائج الأولية للدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية 2023.