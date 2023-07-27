living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة جديدة تكشف أهم مصادر البريبايوتك المعززة للصحة

27
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إذا كنت تحاول تناول نظام غذائي يمكنه بناء ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، فإن العثور على الأطعمة التي تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة والعناصر الغذائية المناسبة (البروبيوتيك والبريبايوتكس) وبالكميات الموصى بها قد يكون أمرًا صعبًا. لكن الدراسة الجديدة المقدمة هذا العام بـ «Nutrition» (الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية) قد تؤدي لرفع هذه الصعوبات من خلال الكشف عن الأطعمة التي تحتوي على أعلى كميات من البريبايوتكس.

فبعد مراجعة محتوى البريبايوتك لآلاف الأطعمة، كشف الباحثون عن الأطعمة التي تحتوي على أكبر كمية من البريبايوتيك وهي الهندباء الخضراء وخرشوف القدس (المعروف أيضًا باسم سنشوك) وثوم الكراث والبصل؛ إذ انه بالإضافة لدعم صحة الأمعاء، تحتوي الأطعمة الغنية بالبريبايوتك على كميات عالية من الألياف التي ثبت أنها تدعم صحة الأمعاء وتبقيك «منتظمًا» وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، وفقًا لـ إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت كاساندرا بويد طالبة الماجستير بجامعة ولاية سان خوسيه بكاليفورنيا وهي أحد مؤلفي الدراسة، في بيان صحافي «لقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك مفيد للصحة». وأضافت «ان تناول الطعام بطريقة تعزز صحة الميكروبيوم أثناء تناول المزيد من الألياف قد يكون أكثر قابلية للتحقيق ويمكن الوصول إليه أكثر مما تعتقد»، وذلك وفق ما نشر موقع «everydayhealth» الطبي المتخصص.

ما الفرق بين البريبايوتكس والبروبيوتيك ولماذا هما مهمان؟

يتم أحيانًا ربط البريبايوتكس بالألياف الغذائية. لكن مجموعة فرعية فقط من الألياف الغذائية مؤهلة لتكون مواد حيوية.

وحسب الجمعية العلمية الدولية للبروبيوتيك والبريبايوتكس (ISAPP)، فان «البريبايوتكس هو نوع من الألياف الغذائية التي لا نستطيع نحن المضيف، هضمها، ولكن يمكن تحديد الميكروبات من ميكروبيوتا الأمعاء».

ويقول الدكتور جيل كريسي باحث ميكروبيوم بـ«Cleveland Clinic Children» بولاية أوهايو «هذا يعني أن البريبايوتكس تهرب من الهضم وتنتقل إلى القولون، حيث يستطيع أعضاء مختارون من ميكروبيوتا الأمعاء هضمها. وبسبب هذا، فإن البريبايوتكس قادرة على دعم التركيب الأمثل لميكروبات الأمعاء، وهذا التفاعل يمكن أن ينتج مستقلبات لها فوائد صحية».

ويتابع كريسي «تختلف البريبايوتكس عن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأطعمة المخمرة مثل الحليب واللبن المزروع والتمبيه والميسو ومخلل الملفوف والمشروبات المالحة التي يمكن أن تساعد في تحسين تنوع الميكروبيوم».

وفي هذا الاطار، تفيد المعاهد الوطنية للصحة بأن التفكير في هذا الأمر يجب أن يكون على الطريقة التالية: البريبايوتكس «غذاء للميكروبيوم» بينما «البروبيوتيك تحتوي على كائنات دقيقة حية. وكلاهما يمكن أن يفيد صحة الميكروبيوم، لكنهما يعملان بطرق مختلفة».

ما هو خرشوف القدس المعروف أيضًا باسم Sunchoke؟

على الرغم من اسمه، فإن خرشوف القدس (Helianthus tuberosus) لا علاقة له بالقدس وليس حتى أرضي شوكي.

ووفقًا لجامعة ميشيغان، فان النبات مرتبط بزهور دوار الشمس؛ الدرنة الصالحة للأكل والمعروفة أيضًا باسم سنشوك؛ هي خضروات جذرية تشبه الزنجبيل مذاقها إلى حد ما مثل البطاطا الحلوة والمكسرات. وهي ميكروبيوم صحي ومتنوع يدعم الصحة العامة وقد يقلل من مخاطر السمنة والأمراض المزمنة الأخرى.

ويضيف كريسي «ما زلنا نتعلم، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يدعم الصحة العامة والرفاهية من خلال دوره في الهضم وإنتاج المستقلبات المفيدة ودعم المناعة واستبعاد العوامل الممرضة والحفاظ على وظيفة حاجز الأمعاء».

مشيرًا إلى مراجعة نشرت في نقل الإشارة والعلاج المستهدف بأبريل (نيسان) 2022. حيث أن هناك أيضًا بعض الأدلة التي تربط نقص تنوع الميكروبيوم بالسمنة والأمراض المرتبطة بالسمنة كمرض السكري من النوع 2، وفقًا لورقة نُشرت بمارس (آذار) 2022 بالطب الحيوي والعلاج الدوائي.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على معظم البريبايوتكس؟

بالنسبة للدراسة، استخدم الباحثون النتائج العلمية المنشورة سابقًا لتحليل محتوى البريبايوتك لأكثر من 8000 نوع من الأطعمة الموجودة في قاعدة بيانات الغذاء والمغذيات للدراسات الغذائية؛ وهو مورد يستخدمه العديد من العلماء لدراسة التغذية والصحة.

ومن بين هذه الأطعمة، وجدوا أن أكثر من ثلثها يحتوي على البريبايوتكس. حيث تحتوي خضار الهندباء والسنشوك والثوم والكراث والبصل على أكبر الكميات، تتراوح من حوالى 100 إلى 240 ملليغرام من البريبايوتكس لكل غرام من الطعام (ملغم / غم). فيما تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبريبايوتيك حلقات البصل والبصل المقلي واللوبيا والهليون وحبوب Kellogg's All-Bran. إذ يحتوي كل منها على 50-60 ملغم / غم. بينما العناصر التي تحتوي على القمح تحتل المرتبة الأدنى في القائمة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على القليل من البريبايوتك أو لا تحتوي على محتوى على الإطلاق؛ منتجات الألبان والبيض والزيوت واللحوم.

كما تشير النتائج من مراجعة الأدبيات الأولية إلى أن البصل والأطعمة ذات الصلة بالبصل تحتوي على أشكال متعددة من البريبايوتكس، وفقًا للمؤلفين.

وفي هذا تؤكد بويد «أشكالا متعددة من البصل والأطعمة ذات الصلة في مجموعة متنوعة من الأطباق كمواد منكهة ومكونات رئيسية شائعة يمكن أن تكون هدفًا ممكنًا للناس لزيادة استهلاكهم من البريبايوتيك».

ما مقدار البريبايوتيك الذي تحتاج لتناوله يوميا؟

على الرغم من أن معظم الإرشادات الغذائية لا تحدد حاليًا البدل اليومي الموصى به للبريبايوتكس، توصي ISAPP بتناول 5 غرامات يوميًا. وأن الكمية الموصى بها من الألياف هي 28 غرامًا يوميًا بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري يوميًا.

وللحصول على الحد الأدنى من تناول 5 غرامات من البريبايوتكس، سيحتاج الشخص إلى تناول ما يقرب من نصف بصلة صغيرة (4 أونصات) أو 6 أو 7 فصوص ثوم أو ربع حبة متوسطة من الكراث أو نصف كوب من الهندباء الخضراء أو ربع سنشوك.

هل يغير طهي الأطعمة محتواها من البريبايوتيك؟

تبين بويد «كان أحد قيود الدراسة هو أننا وضعنا بعض الافتراضات حول الاختلافات النيئة والمطبوخة لبعض المواد الغذائية التي تحتوي على نفس محتوى البريبايوتك. هذا بسبب وجود بحث محدود حول كيفية تأثر محتوى البريبايوتك في الأطعمة بالطهي». مضيفة «لأن البريبايوتكس هو نوع من الألياف، فإن طرق الطهي المختلفة يمكن أن تقلل من محتوى الألياف في الطعام».

بدوره، يقول كريسي «إن تناول الطعام نيئًا أو طهيه قليلًا من شأنه أن يحافظ على محتوى البريبايوتك بشكل أفضل. لكن بينما ينخفض محتوى البريبايوتك عن طريق الطهي لا يزال البريبايوتكس موجود. وهذا يعني أنه من خلال استهلاك كمية أكبر من هذه الأطعمة المطبوخة، من المحتمل أن يكون هناك ما يكفي من البريبايوتكس لتوفير فائدة صحية»

وتخلص بويد الى القول «انه لاتباع نصائح الخبراء حول زيادة مدخولك من البريبايوتيك إذا كنت تشك في أنك قد لا تحصل على ما يكفي من البريبايوتكس؛ فان من الأفضل أن تبدأ بكميات صغيرة وتزيد تدريجياً عدد الحصص في اليوم».

وفي هذا الاطار، تقول جامعة موناش انه «من خلال منح أمعائك وبكتيرياها مزيدًا من الوقت للتكيف، لن تشعر بالغازات أو الانتفاخ. لذا توصي مستشفى فيلادلفيا للأطفال بمزيج من الأطعمة النباتية التي تحتوي على البريبايوتكس بشكل طبيعي، إلى جانب الأطعمة المدعمة بها. حيث يضاف البريبايوتكس أحيانًا إلى المواد الغذائية مثل الزبادي أو الحبوب أو الخبز أو البسكويت أو الحلويات أو المشروبات».

من جهتها، تحض ISAPP أنه بدلا من البحث عن كلمة «بريبيوتيك» دائمًا على ملصق الأغذية؛ تحقق من قائمة المكونات عن galacto-oligosaccharides (GOS) ، أو fructo-oligosaccharides (FOS) ، أو oligofructose (OF) ، أو ألياف الهندباء أو inulin. وفي حال تعذر ذلك يمكنك تناول البريبايوتكس في شكل مكملات.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   