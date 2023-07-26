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8 تغييرات في نمط الحياة تطيل عمرك 20 عاماً

26
JULY
2023
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أكدت دراسة جديدة أن تبني 8 تغييرات في نمط الحياة، مثل تناول الطعام الصحي، والحصول على نوم جيد ليلاً، يمكن أن يضيف أكثر من 20 عاماً إلى حياتك.

ووجدت الدراسة أنه من المرجح أن يعيش الناس لفترة أطول عندما يجرون تغييرات طفيفة فقط في نمط حياتهم، حتى لو كانوا قد تأخروا في اتباع العادات الصحية حتى منتصف العمر، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

واعتمدت الدراسة، التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية في بوسطن، على بيانات من الاستبيانات والسجلات الطبية التي تم جمعها بين عامي 2011 و2019.

وغطت السجلات أكثر من 700 ألف من قدامى المحاربين الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و99 عاماً، الذين التحقوا ببرنامج شؤون المحاربين القدامى.

وحلل الباحثون البيانات لتحديد عوامل نمط الحياة المرتبطة بطول العمر. وأظهرت السجلات الطبية التي تم جمعها وفاة أكثر من 33 ألف مشارك خلال فترة الدراسة.

ووجد الفريق أن الرجال والنساء الذين تبنوا 8 تغييرات في نمط حياتهم عند وصولهم لسن الأربعين، أضافوا ما بين 22.6 سنة و23.7 سنة في المتوسط لعمرهم المتوقع، مقارنةً بأولئك الذين لم يتبعوا هذه العادات.

وهذه التغييرات هي:

تناول الطعام الصحي

الابتعاد عن تدخين السجائر

الحصول على نوم جيد ليلاً

ممارسة الرياضة والنشاط البدني

التحكم في القلق والتوتر

تجنب شرب الكحول

الابتعاد عن تعاطي المخدرات

التمتع بعلاقات اجتماعية جيدة وإيجابية

وأشارت الدراسة إلى أن التدخين وتعاطي المخدرات وعدم ممارسة الرياضة تزيد من مخاطر الوفاة بنسبة من 30 في المائة إلى 45 في المائة، في حين يزيد التوتر وشرب الكحول وعدم الحصول على نوم جيد، وسوء النظام الغذائي من هذه المخاطر بنحو 20 في المائة.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، شوان ماي نيغوين، متخصصة العلوم الصحية في وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة: «تشير نتائج دراستنا إلى أن تبني أسلوب حياة صحي مهم لكل من الصحة العامة والعافية الشخصية».

وأكدت نيغوين أنه كلما كان ذلك مبكراً، كانت الأمور أفضل، ولكنها أشارت إلى أنه، حتى إذا أجرى الأشخاص تغييراً بسيطاً في الأربعينات أو الخمسينات أو الستينات من العمر، فلا تزال هناك فرصة للاستفادة أيضاً.

الشرق الأوسط
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