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علماء يحددون استراتيجية للتخلص من عادة قضم الأظافر؟

26
JULY
2023
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أفادت مجلة «JAMA Dermatology» العلمية بأن علماء بمستشفى هامبورغ إيندروف الجامعي بألمانيا استطاعوا تحديد استراتيجية فعالة لمكافحة عادات بينها قضم الأظافر والحك ونتف الشعر أثناء الانفعالات النفسية. مشيرة الى ان

268 شخصا شاركوا في هذه الدراسة بعضهم يعاني من هوس نتف الشعر أو قضم الأظافر أو عض الخد داخل الفم. فيما أعلن أفراد المجموعة الضابطة أنهم بقائمة انتظار دورهم في العلاج الذي حصلوا عليه بنهاية التجربة. أما بقية المشاركين فقد تم تعليمهم عادة بديلة بمساعدة بعض التعليمات والفيديو.

وكشفت نتائج الدراسة الجديدة أن حوالى 80 في المئة من مجموعة العلاج كانوا راضين عن الطريقة المستخدمة، و86 في المئة اقترحوا نقلها إلى آخرين. فيما كانت أفضل النتائج في المشاركين الذين يعانون من مشكلة قضم الأظافر؛ إذ تضمنت استبدال عادة قضم الأظافر برفع اليد إلى الوجه ومن ثم لمس شحمة الأذن. وقد يكون البديل أيضا لمس الجلد كفرك نهايات الأصابع أو راحة اليد برفق. وللذين يعانون من نتف الشعر وخدش الجلد فإن أفضل خيار كان شد قبضة اليد بقوة، وفق ما أكد الباحثون؛ الذين نصحوا باللجوء للتمارين الرياضية في حالة التوتر الشديد.

الشرق الأوسط
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