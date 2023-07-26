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نظام غذائي يقلل خطر الوفاة بالسرطان والأمراض المزمنة بنسبة 25 %

26
JULY
2023
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كشفت مجموعة من الباحثين عن نظام غذائي قد يساعد في تقليل خطر وفاة الأشخاص بسبب السرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25 بالمائة.

ووفق شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد طور الباحثون نظاماً جديداً يقيّم مدى تأثير الطعام على صحة الإنسان وكذلك البيئة، وأطلقوا عليه «مؤشر النظام الغذائي لصحة الكواكب».

ويأخذ المؤشر في الاعتبار مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وسرطان الأمعاء والسكري والسكتة الدماغية، فضلاً على تأثير زيادة إنتاج واستهلاك بعض الأطعمة على البيئة، في ما يتعلق باستخدام المياه واستهلاك الأراضي وتلوث المغذيات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

واستخدم الباحثون نظامهم الجديد لتحديد ومراقبة أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، من عام 1986 إلى 2018.

وتوفي أكثر من 47 ألف شخص خلال فترة المتابعة التي استمرت أكثر من 30 عاماً.

ووجد الباحثون أن الأطعمة النباتية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات، حصلت على أعلى درجات في «مؤشر النظام الغذائي لصحة الكواكب»، وأن أولئك الذين اتبعوا نظاماً غذائياً يحتوي على المزيد من هذه الأطعمة كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المزمنة والسرطان عموماً بمقدار الربع، مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات «أقل صداقة للبيئة»، وفقاً لوصفهم، وهي تلك التي يكثر فيها استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة.

وبشكل أكثر تفصيلاً، قال فريق الدراسة إن هذه الأطعمة قللت خطر الوفاة بالسرطان أو أمراض القلب بنسبة 15 بالمائة، وبسبب الأمراض التنكسية العصبية بنسبة 20 بالمائة، وبسبب أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 50 بالمائة.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج صانعي السياسات وهيئات الصحة العامة على تطوير استراتيجيات لتحسين الصحة العامة مع معالجة تغير المناخ أيضاً.

الشرق الأوسط
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