كيف يمكن أن يؤثر شكل هيكلك العظمي على صحتك؟

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توصلت دراسة جديدة إلى أن شكل الهيكل العظمي للإنسان يمكن أن يجعله أكثر عرضة للمعاناة من آلام الظهر أو الركبتين.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد استخدم الفريق الذكاء الاصطناعي لتحليل 39 ألف صورة بالأشعة السينية لمشاركين في البنك الحيوي البريطاني، خضعوا أيضاً لاختبارات جينية.

وتمكن الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الجينات المسؤولة عن أشكال الهياكل العظمية المختلفة التي يمتلكها البشر.

ووجد الباحثون أن بعض أشكال الهياكل العظمية تجعل أصحابها أكثر عرضة لمشاكل شائعة، مثل التهاب المفاصل أو آلام الركبة.

فعلى سبيل المثال، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم جذع طويل يكونون أكثر عرضة لآلام الظهر، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة المسافة بين الوركين يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وآلام الورك.

أما الأشخاص الذين يعانون من عظام الفخذ الطويلة، فيكونون أكثر عرضة لآلام الركبة والتهاب مفاصل الركبة.

وقال أوشاريست كون، باحث الكيمياء الحيوية بجامعة تكساس والمؤلف الرئيسي للدراسة: «تتطور آلام الظهر والعظام والركبة نتيجة الضغوط الميكانيكية الحيوية على المفاصل طوال العمر».

وأضاف: «شكل هيكلنا العظمي يؤثر على كل شيء من مشيتنا إلى طريقة جلوسنا، ومن المنطقي أن يكون ضمن عوامل خطر للإصابة بهذه المشكلات».

وأكد الفريق أن نتائجهم تقدم أول دليل علمي على كيفية تأثير الجينات المسؤولة عن أشكال الهياكل العظمية المختلفة على معاناة الأشخاص من آلام الجسم.