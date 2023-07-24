دراسة: «ضباب الدماغ» المرتبط بكورونا أشبه بالتقدم في العمر 10 سنوات

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توصلت دراسة جديدة إلى أن ضباب الدماغ، الذي يعد ضمن الأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا، يمكن أن يشبه في تأثيره التقدم في العمر بنحو 10 سنوات.

وعادة ما تشمل أعراض ضباب الدماغ المزمن مواجهة صعوبة في التركيز والارتباك الخفيف والأفكار الضبابية أو البطيئة والنسيان والشعور العام بالتعب. وقد تم ربطه بأعراض كورونا التي تستمر مع البعض لأشهر بعد إصابتهم بالفيروس.

وفي الدراسة الجديدة، حقق الباحثون، المنتمون لجامعة كينغز كولدج لندن، في تأثير كورونا على ذاكرة 5100 مشارك، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وخضع المشاركون لـ12 اختباراً معرفياً لقياس الذاكرة العاملة والانتباه والتفكير والتحكم الحركي في الفترة بين عامي 2021 و2022.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض مرتبطة بكورونا لأكثر من 12 أسبوعاً بعد الإصابة حصلوا على درجات أقل في الاختبارات المعرفية.

وقالت الدراسة إن هذا التردي المعرفي، الذي يعرف بـ«ضباب الدماغ» كان يمكن مقارنته بتأثير «تقدم العمر بنحو 10 سنوات».

ولم تجد الدراسة أي ضعف إدراكي لدى الأفراد الذين أبلغوا عن تعافيهم التام من فيروس كورونا.

وقالت كلير ستيفز، أستاذة الشيخوخة والصحة في جامعة كينغز كولدج لندن: «تبقى الحقيقة أنه بعد عامين من الإصابة الأولى بفيروس كورونا، لا يشعر بعض الناس بالشفاء التام، بل تستمر حياتهم في التأثر والمعاناة من الآثار طويلة المدى للفيروس».

وأضافت: «نحن بحاجة إلى مزيد من العمل لفهم سبب ذلك، وما يمكن فعله لمساعدة ودعم الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة».

وسبق أن وجدت دراسة نشرت عام 2022 بمجلة «نيتشر» الطبية أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب تشوهات وفقدان المادة الرمادية بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 2 في المائة بمناطق معينة من الدماغ، بما في ذلك قشرة الفص الجبهي؛ وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على القدرات المعرفية للناس.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توصل فريق بحثي من جامعة ييل الأميركية، إلى أن «غوانفاسين» و«إن أسيتيل سيستين»، وهما دواءان معتمدان من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، يمكن أن يفيدا عند الجمع بينهما كعلاج مركب في تخفيف «ضباب الدماغ»، وذلك خلال تجربة سريرية محدودة شملت 12 مريضاً.