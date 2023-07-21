هل يتسبب نقص البروتينات في تساقط الشعر؟

A + A -

س: يبدو أن شعري آخذ في التساقط، وبدأت أرى المزيد من خصلات الشعر على فرشاتي الخاصة. هل علي تناول المزيد من البروتين؟

ج: بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، لا يقع اللوم على نقص البروتينات.

صحيح أن النقص الشديد في البروتينات قد يسبب تساقط الشعر، لكن الأشخاص الذين يحصلون على قدر كاف من الطعام، ويتمتعون بشهية طبيعية، وتسير عملية الهضم لديهم على نحو طبيعي لا يعانون من تساقط الشعر بسبب نقص البروتين.

في الواقع، الأهم أن تحصل على القدر الكافي من البروتينات، وليس تناول الكثير منها. يشتمل النظام الغذائي الصحي للبالغين في المتوسط على نحو 50 غراماً من البروتين يومياً، ما يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية. ويمكنك بسهولة الحصول على هذا القدر من شطيرة ديك رومي، وكوب من الحليب، وكوب من الزبادي.

أسباب شائعة

اللافت أن الأسباب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر لا علاقة لها بتناول البروتين، وتتضمن:

* الصلع الذكوري: يتسبب مزيج من العوامل الوراثية والتأثيرات الهرمونية في تقلص بصيلات الشعر، ما ينتج عنه زيادة تساقط الشعر بمرور الوقت.

* تضرر الشعر، بما في ذلك التعرض للحرارة والمواد الكيميائية في صالونات التجميل

* الأدوية: ثمة قائمة طويلة من الأدوية يمكن أن تسبب تساقط الشعر

* القلق بسبب التفكير بمرض خطير

* مرض الغدة الدرقية

* الحمل: أثناء الحمل، يزداد الشعر كثافة، لكن بعد الولادة غالباً ما يتساقط الشعر.

* الأسباب النادرة لتساقط الشعر تتضمن: الفشل الكبدي، والفشل الكلوي، وأمراض جلدية (مثل داء الثعلبة أو الذئبة).

فيما يخص الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بالبروتينات، هناك مخاوف صحية أكبر بكثير من تساقط الشعر، مثل ضعف جهاز المناعة، وضعف التئام الجروح، وانخفاض مستوى الطاقة، بالجسم ووهن العضلات.

نقص البروتينات

وتتضمن الأسباب الشائعة لسوء التغذية بالبروتينات عدم الحصول على الغذاء الكافي، والامتصاص غير الطبيعي للعناصر الغذائية عن طريق الجهاز الهضمي (كما قد يحدث مع التهاب القولون، والالتهابات أو غيرها من الأمراض المعوية)، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتليف الكيسي، والحمية الغذائية غير العادية، وفقدان الشهية العصبي.

ومن بين عوامل الخطر الأخرى لسوء التغذية بالبروتين:

* ضعف الشهية

* مشكلات البلع

* تناول أدوية متعددة

* الاكتئاب

* متطلبات كبيرة من العناصر الغذائية (كما هو الحال مع الأطفال)

* تكرار حدوث انتكاسات مرضية تتطلب الإقامة في المستشفى

* إدمان الكحوليات

حال غياب عوامل الخطر السابقة، من النادر الإصابة بسوء التغذية بالبروتينات طالما كان هناك نظام غذائي متوازن.

لذلك، من غير المرجح أن تؤدي إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي إلى إبطاء أو منع تساقط الشعر، إذا كنت لا تعاني سوء التغذية بالبروتينات. لذا، ينبغي لك الحديث إلى طبيبك بشأن ما تشعر به من قلق حيال كمية البروتين التي تتناولها وتساقط الشعر. يمكن أن توفر اختبارات الدم البسيطة معلومات مفيدة حول وضع البروتينات لديك. وحتى إذا كانت مستوياتها لديك طبيعية، فقد يتمكن طبيبك من تحديد سبب آخر يمكن علاجه ومنعه بسهولة لمنع تساقط الشعر.