هل يفيد تناول المشمش مرضى القلب حقا؟ طبيبة تجيب

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كشفت أخصائية أمراض القلب خبيرة التغذية الروسية الدكتورة آسيات خاتشيروفا أن الكثيرين ينصحون مرضى القلب والأوعية الدموية بضرورة تناول المشمش، كونه مفيدا لهم. قائلة «ان المشمش فاكهة جيدة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم، تلك التي يعتقد أنها أكثر المعادن ضرورة للقلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد عضلة القلب على العمل بصورة طبيعية. لذلك يعتقد أن على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية تناول المشمش». لكنها تستدرك «ان هذا الأمر صحيح وغير صحيح في نفس الوقت. وذلك لإن الشخص إذا كان مصابا بالفعل بهذه الأمراض، فلا يمكن علاجه بالمشمش. لأن المشمش في هذه الحالة يصبح مصدرا إضافيا للحصول على البوتاسيوم. مع العلم أن المشمش وحده لا يوفر حاجة القلب اليومية من البوتاسيوم»، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأوضحت خاتشيروفا «ان هناك فرضية مفادها أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن يكون عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لذلك لا يمكنه تناول أكثر من 400 غرام من الفاكهة في اليوم. لأن هذه الكمية تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات. واستنادا إلى ذلك يمكن للشخص في المتوسط تناول من 100 إلى 150 غراماً من المشمش في اليوم. غير أنه بصورة عامة، يجب أن تشكل الفواكه والخضروات بالضبط نصف النظام الغذائي الصحي، ليبقى ربعه كربوهيدرات والربع الآخر بروتينات».