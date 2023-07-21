تناول الحوامل أدوية «التشنج» لا يضر الأجنة

A + A -

وجدت دراسة نشرت (الخميس) في دورية «ذا لانسيت نيورولوجي» أن الأطفال الذين تعرضوا لأدوية مضادة للتشنج كانت قد وصفت لأمهاتهم أثناء الحمل، ليس لديهم نتائج نمو عصبي أسوأ من نظرائهم أطفال النساء الصحيحات. وقد تضطر بعض النساء الحوامل المصابات بالصرع إلى تناول هذه الأدوية للتقليل من حدة التشنج.

وتعدّ الأدوية المضادة للتشنج شائعة الاستخدام مثل لاموتريجين وليفيتيراسيتام فعالة وآمنة بشكل عام، لا سيما بالمقارنة مع العديد من علاجات الصرع من الجيل الأول التي تحمل مخاطر عميقة على الأجنة.

قال كبير باحثي الدراسة، بيج بينيل، أستاذ ورئيس قسم علم الأعصاب في جامعة بيتسبرغ في تصريحات نشرت (الخميس) على موقع «ميديكال اكسبريس»: «إن القول الشامل بأن جميع الأدوية المضادة للتشنج سيئة هو قول مفرط في التبسيط ولا معنى له».

وأضاف ناصحاً الأطباء: «أن تكون قادراً على القول بأن تناول هذه الأدوية لن يعرض الطفل لخطر أكبر مستقبلاً فيما يتعلق بالإصابة بالتوحد أو صعوبات التعلم، له تأثير كبير على النساء المصابات بالصرع اللواتي يفكرن في الحمل».

وأبرزت الأبحاث السابقة الحاجة لمراقبة جرعة الأدوية المضادة للتشنجات وضبطها بعناية لتحقيق السيطرة المناسبة عليها من دون المساس بصحة الجنين.

وركزت الدراسة الجديدة على تحديد ما إذا كان التعرض لهذه الأدوية يسبب آثار نمو عصبي ضارة طويلة المدى تؤثر على الطفل.

اختُبر الأطفال في سن الثالثة فيما يتعلق بالمفردات ومهارات الفهم اللفظي والقدرة على وصف الصور البسيطة. وكان أطفال النساء المصابات بالصرع بارعين في الوصف اللفظي للأشياء البسيطة والصور مثل أطفال النساء غير المصابات بالصرع. كما كانت قدرتهم على فهم اللغة قابلة للمقارنة أيضاً مع الأتراب الذين ولدوا لنساء لا يعانين الصرع.

لكن الباحثين وجدوا أن جرعة عالية من ليفيتيراسيتام بالثلث الثالث من الحمل ارتبطت بتأثيرات نمائية عصبية ضارة بالطفل، وأوصوا بمراقبة دقيقة لمستويات الدم لهذا الدواء والجرعات المدروسة.

ويشير الباحثون إلى الحاجة لمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على الأدوية الأخرى الأقل شيوعاً المضادة للتشنج. كما لاحظوا زيادة قلق الأمهات، وأن الاكتئاب له تأثير سلبي على الأطفال حديثي الولادة.

أُطلقت الدراسة قبل عقدين من الزمن بهدف تقديم معلومات عالية الجودة في كيفية تأثير الأدوية المضادة للتشنج على كل من الأم والطفل. وظفت الدراسة القائمة على الملاحظة المرتقبة النساء اللواتي عولجن من الصرع في 20 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتابعتهن وأطفالهن خلال فترة الحمل وعدة سنوات بعد الولادة.