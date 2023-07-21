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أطعمة يجب تناولها بعد سن الخمسين وأخرى تجنبها!

21
JULY
2023
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نصحت أخصائية التغذية الروسية الدكتورة إيرينا بيساريفا الأشخاص بعد تخطي سن الخمسين بضرورة تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء، لأن بشرة الإنسان تشيخ بسبب نقص البروتين. مضيفة «بدلا من ذلك يمكنهم تناول البروتين الخفيف كلحم الديك الرومي أو الدجاج أو لحم السُمان، إضافة إلى تناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3. إذ ان الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي، ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه»، وذلك وفق ما نشرت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «كومسومولسكايا برافدا» المحلي.

وعن كيفية تخفيف آلام العظام والمفاصل عند كبار السن، أوصت بيساريفا بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم. حيث يوجد هذا العنصر الكيميائي بمنتجات الألبان المخمرة. أما إذا كانت غير قابلة للتحمل فيمكنك تناول المنتجات المصنوعة من حليب الصويا.

وشددت الأخصائية على التخلي، بعد تخطي سن الـ 50 عاما، عن الشاي والقهوة واستبدالهما بالماء العادي؛ الذي يعمل على تطبيع عملية الهضم التي تتباطأ مع التقدم في العمر.

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