هل تعلم أن هناك أنواعا مختلفة من سرطان البروستاتا؟

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البروستاتا جزء من الجهاز التناسلي الذكري؛ وهي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة مباشرة تحيط بمجرى البول الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم وتلعب دورًا في إنتاج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية.

ويمكن أن يكون سرطان البروستاتا على عدة أنواع.

من أجل ذلك يشرح الدكتور بهافين فيزاريا أخصائي الأورام الإشعاعي الأول بمركز HCG للسرطان بمومباي هذا الأمر بنوع من التفصيل، وفق ما نقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ما هو سرطان البروستاتا؟

يقول الدكتور فيزاريا «ان سرطان البروستاتا يصيب الرجال الأكبر سناً بشكل عام. وعلى الرغم من نموه لفترات طويلة في معظم الحالات، فهو نوع من السرطان يتطور بغدة البروستاتا ويحدث عندما تتحور الخلايا الطبيعية فيها وتنمو دون حسيب ولا رقيب فتشكل ورمًا».

ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، على الرغم من أنه غالبًا ما ينمو ببطء وقد لا يسبب أعراضًا مهمة في مراحله المبكرة.

ووفقًا لمقال بحثي نُشر بمجلة «Frontiers of Public Health»، فإن سرطان البروستاتا تسبب في 14 ألف حالة سرطان جديدة و 3.75 ألف حالة وفاة عام 2020.

وفي الهند، قُدرت حالات سرطان البروستاتا للفترات 2010 و 2015 و 2020 على أنها 26.120 ، 28.079 ، و 30.185 على التوالي، وفقًا للبيانات المنشورة بالمجلة الهندية لجراحة المسالك البولية (IJU).

أنواع مختلفة من سرطان البروستاتا

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك أنواع مختلفة من سرطان البروستاتا. وتشمل:

السرطان الغدي

وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البروستاتا، ويمثل أكثر من 90 % من الحالات. ينشأ في خلايا الغدة التي تنتج سائل البروستاتا.

سرطان الغدة القنوي

ويبدأ هذا النوع من سرطان البروستاتا في الخلايا التي تبطن قنوات غدة البروستاتا. حيث تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية من السرطانات الغدية.

الساركوما

الساركوما هي أنواع نادرة من سرطان البروستاتا تتطور في الأنسجة الضامة في غدة البروستاتا. ويمثل هذا النوع نسبة صغيرة من سرطانات البروستاتا.

أورام الغدد الصم العصبية

أورام الغدد الصم العصبية في البروستاتا نادرة وخطيرة. إذ تنشأ من خلايا متخصصة تسمى خلايا الغدد الصم العصبية في غدة البروستاتا.

أعراض سرطان البروستاتا

تشمل بعض الأعراض الشائعة لسرطان البروستاتا ما يلي:

- كثرة الحاجة للتبول خاصة في الليل

- التبول المصاحب للحرقة

- صعوبة التبول

- ضعف جريان الدم

- دم في البول.

ويبين الدكتور فيزاريا «بما أن البروستاتا عضو أساسي في الإنجاب، فإن علامات الضعف الجنسي والقذف المؤلم ومشاكل الحفاظ على الانتصاب قد تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا. فبعض الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في وقت مبكر لا يعانون من أي أعراض».

فهم مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم

وكشف فيزاريا ان «سرطان البروستاتا عندما يتقدم يصل إلى مرحلة غير قابلة للشفاء ويبدأ في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل العقد الليمفاوية أو العظام أو الكبد أو الرئتين». مؤكدا «تتوفر خيارات علاجية متعددة لإبطاء تقدمه تشمل العلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والعديد من التطورات الحديثة في إطار التجارب السريرية في الوقت الحالي». ويخلص فيزاريا الى القول «بالنظر إلى التطورات الحالية في العلاج؛ فانه حتى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا بمراحل متقدمة يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير من العلاج. ويمكن أن يشمل ذلك الحد من الأعراض أو القضاء عليها وإبطاء المزيد من نمو السرطان وإطالة العمر لسنوات عديدة».