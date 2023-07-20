«الفطر السحري» يتصدى للاكتئاب لدى المصابات بالسرطان

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توصَّل باحثون أميركيون إلى أن الفطر السحري يمكن أن يساعد النساء على التعامل مع القلق والاكتئاب المرتبطين بالسرطان. ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد قال الباحثون، التابعون لجامعة تكساس، إن العلاجات التقليدية لمساعدة المصابات بهذا المرض الخبيث على التكيف، مع تشخيصهن وعلاجهن، قد تستغرق وقتاً طويلاً، في حين أن تأثير الفطر السحري أسرع بطريقة ملحوظة، حيث إنه قد يعطي «فوائد دائمة» من مرة واحدة أو مرتين فقط. وبعد إجراء تجارب على عدد من المريضات بالسرطان، وجد الفريق أن الفطر السحري (السيلوسيبين) أظهر نتائج «واعدة» في علاج المشكلات النفسية المختلفة. وقال الباحثون إن هذا الفطر «يعدل نشاط الدماغ ويحسِّن المزاج». ويمكن للمصابات بسرطان الجهاز التناسلي بشكل خاص أن يواجهن «تحديات جسدية ونفسية مختلفة»، خصوصاً لمن جرى تشخيصهن في مرحلة متأخرة، أو من يعانين من آثار جانبية مزمنة للعلاج، وفقاً للدراسة التي نُشرت في «المجلة الدولية للأورام النسائية». وقال فريق الدراسة إن ما يصل إلى ربع المريضات بسرطان المبيض أبلغن عن شعورهن بالاكتئاب والقلق من الموت. وسبق أن أظهرت دراسة، نُشرت العام الماضي، أن الجرعات الصغيرة من «الفطر السحري» يمكن أن تساعد في علاج بعض مشكلات الصحة العقلية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك دون آثار جانبية. كما أكدت دراسة أُجريت في عام 2020، فاعلية الفطر السحري في علاج اضطرابات الصداع النصفي. وهناك نحو 200 نوع من الفطر الذي يصنَّف تحت اسم «الفطر السحري»، وقد سُمّى «السحري» لاحتوائه على مواد كيميائية تؤثر على الدماغ. وينمو «الفطر السحري» في مختلف أنحاء العالم.