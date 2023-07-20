living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف فيروس يأكل البكتيريا الضارة!

20
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكتشف مجموعة من علماء الأحياء بمعهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيروسا يأكل بكتيريا تشكل خطراً على البشر.

والفيروس يصيب البكتيريا المنتشرة في المأكولات البحرية والخضروات والتي تسبب التهابات الأمعاء والجروح الحادة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقد قام العلماء بعزل فيروس جديد قادر على القتل الفاعل لخلايا من البكتيريا من جنس «الايروموناد (aeromonad) من مياه النهر ووصفوه بأنه يمكن استخدامه في المستقبل لمكافحة عدوى «الايروموناد».

وبكتيريا Aeromonas المعروفة كمسببات للأمراض الجديدة المحمولة بالمواد الغذائية نظرا لرواجها الواسع في المأكولات البحرية والخضروات، يمكن أن يتكاثر بعضها في المواد الغذائية حتى عند تخزينها في الثلاجة داخل عبوات. وغالبا ما تعيش في المياه العذبة؛ وهي تسبب التهابات معوية. كما يمكن أن تسبب كذلك التهابات الجروح عند ملامستها للتربة أو الماء. أيضا قد تسبب التهاب المسالك البولية. إضافة الى ذلك، يمكن لبعض أنواع الأيروموناد أن تسبب أمراضا خطيرة للأسماك، وخاصة أنواع السلمون، ما يؤدي لإلحاق أضرار جسيمة بمزارع الأسماك.

وتمتلك تلك البكتيريا قدرة طبيعية على مقاومة العديد من مضادات الحيوية، لذلك من المهم تطوير طرق بديلة للعلاج، وقد يكون العلاج بآكلات البكتيريا إحدى هذه الطرق.

جدير بالذكر، تم اكتشاف نوع جديد من آكلات البكتيريا خلال تطبيق برنامج «الكائنات الدقيقة في التربة كأساس للبحث عن مضادات الميكروبات الجديدة والإنزيمات ذات الخصائص الفريدة» في روسيا.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   