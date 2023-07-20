اكتشاف فيروس يأكل البكتيريا الضارة!

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اكتشف مجموعة من علماء الأحياء بمعهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيروسا يأكل بكتيريا تشكل خطراً على البشر.

والفيروس يصيب البكتيريا المنتشرة في المأكولات البحرية والخضروات والتي تسبب التهابات الأمعاء والجروح الحادة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقد قام العلماء بعزل فيروس جديد قادر على القتل الفاعل لخلايا من البكتيريا من جنس «الايروموناد (aeromonad) من مياه النهر ووصفوه بأنه يمكن استخدامه في المستقبل لمكافحة عدوى «الايروموناد».

وبكتيريا Aeromonas المعروفة كمسببات للأمراض الجديدة المحمولة بالمواد الغذائية نظرا لرواجها الواسع في المأكولات البحرية والخضروات، يمكن أن يتكاثر بعضها في المواد الغذائية حتى عند تخزينها في الثلاجة داخل عبوات. وغالبا ما تعيش في المياه العذبة؛ وهي تسبب التهابات معوية. كما يمكن أن تسبب كذلك التهابات الجروح عند ملامستها للتربة أو الماء. أيضا قد تسبب التهاب المسالك البولية. إضافة الى ذلك، يمكن لبعض أنواع الأيروموناد أن تسبب أمراضا خطيرة للأسماك، وخاصة أنواع السلمون، ما يؤدي لإلحاق أضرار جسيمة بمزارع الأسماك.

وتمتلك تلك البكتيريا قدرة طبيعية على مقاومة العديد من مضادات الحيوية، لذلك من المهم تطوير طرق بديلة للعلاج، وقد يكون العلاج بآكلات البكتيريا إحدى هذه الطرق.

جدير بالذكر، تم اكتشاف نوع جديد من آكلات البكتيريا خلال تطبيق برنامج «الكائنات الدقيقة في التربة كأساس للبحث عن مضادات الميكروبات الجديدة والإنزيمات ذات الخصائص الفريدة» في روسيا.